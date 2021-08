Liderul PMP Cristian Diaconescu a atras atenţia asupra faptului că extragerea de către ţările Uniunii Europene a oamenilor pe care i-a avut în Afganistan nu s-a făcut într-un mod organizat, nefiind o acţiune coordonată la nivelul UE.

"Cum aţi văzut, fiecare s-a descurcat cum a putut să-şi scoată oamenii din Afganistan. Nu a existat un anume tip de coordonare al Bruxelles-ului. Într-o formă sau alta, va exista, într-o primă etapă, presiunea cu afganii eligibili care au lucrat cu noi, care au stat alături de noi – noi însemnând inclusiv românii. Oamenii aceia nu pot fi lăsaţi, sunt vânaţi din casă în casă. Vă rog să mă credeţi, am pe telefon mesajul unui afgan care a lucrat cu armata română şi care cere ajutor şi veţi vedea ce spune omul acela în legătură cu sentimentele pe care le are şi câte zile crede el că mai are de trăit.

(...) Sunt categorii în Afganistan vizate direct şi imediat. Femeile magistrat - cum bine ştiţi, în comunitate ei şi-au făcut propriile tribunale populare care aplică nişte sentinţe aberante. Dacă eşti creştin şi nu semnalizezi pe poartă, nu pui o cruce că eşti creştin, în casa respectivă, iar ei te descoperă, îţi omoară toată familia. E o problemă aici, pentru că aşa cum ştiţi, cu astfel de mişcări la un moment dat cei care ajung la conducere încearcă să păstreze nişte parametri, dar ce faci cu trupa de la firul ierbii? Pentru că ei, în diverse comunităţi, îşi aplică propria lege", a explicat Cristian Diaconescu, în direct la DC News.

Italia face apel la G20 să insiste asupra drepturilor femeilor din Afganistan

Premierul italian Mario Draghi a făcut apel la ţările membre ale G20 să depună toată eforturile pentru a proteja drepturile femeilor din Afganistan după revenirea talibanilor la putere, relatează DPA.



"Femeile şi fetele afgane sunt pe punctul de a-şi pierde libertatea şi demnitatea", a transmis Mario Draghi printr-un mesaj adresat unei conferinţe a G20, grupul celor mai importante 20 de economii industrializate şi emergente.



El a spus că G20 trebuie să insiste în primul rând asupra dreptului la educaţie al femeilor.



"Ca ţări G20, avem o datorie nu doar faţă de cetăţenii noştri, ci şi faţă de comunitatea globală", a declarat Draghi.



Fostul şef al Băncii Centrale Europene, în vârstă de 73 de ani, nu a fost prezent în persoană la conferinţa privind drepturile femeilor de la Santa Margherita Ligure, în nordul Italiei, dar a fost citit mesajul său. Italia deţine în prezent preşedinţia rotativă a G20, transmite Agerpres.