Cozmin Gușă, scenariu despre prezidențiale. Posibilele candidate sunt și prietene. Ce spune despre gruparea din PNL care joacă împotriva lui Iohannis

Contrele dintre liderii celor două partide din coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, scot la iveală situații care pot complica scena politică în perspectiva alegerilor prezidențiale, potrivit analistului politic Cozmin Gușă.

”Nu are absolut niciun fel de presiune de la Bruxelles, el (n.r. Ciolacu) se va duce la negocieri, dacă se va negocia. Presiunile sunt interne.

Cei de la PNL doresc ieșirea de la guvernare. Iohannis nu își dorește ieșirea de la guvernare, face și el fel de fel de mișcări, discret, pe muțește, ca să reușească să echilibreze puterea în partid.

Nu este de mare ajutor Ciucă, deși joacă împreună cu Iohannis, cum ar veni de partea lui Ciolacu. (...)

Presiunea celor care doresc ieșirea PNL de la guvernare și pentru că nu au căpătat funcții, și pentru că își văd diminuată puterea în timp, dacă acest guvern se așază bine, este cea care generează această nervozitate a lui Marcel Ciolacu, care a generat replica lui Rareș Bogdan, de la prima oră a dimineții, urmată de replica mult mai dură decât ar fi trebuit, dar corectă, a lui Mihai Tudose, care a spus mare parte din adevăr. Nu tot adevărul, pentru că nu poate să își permită să spună tot adevărul.

(...) Nu vor să recunoască exact acest impas, dorința unei grupări importante din PNL, care este reprezentată și de Rareș Bogdan, și de Dan Motreanu, și de încă mulți, care ar vrea să se rupă, nu vor reuși și de aici vine această tensiune și de aici vine amenințarea cu alegerile anticipate”, a mai spus Cozmin Gușă.

Scenariul lui Cozmin Gușă pentru prezidențiale

În acest context, Cozmin Gușă afirmă că ”această grupare din PNL a jucat împotriva lui Iohannis și când s-a pus problema la rotativă. Aceeași grupare voia ca la ședința de la partid să nu accepte propunerea lui Iohannis, venită pe surse, de miniștri și să treacă la vot fiecare ministru. În final, cel de la Justiție a plecat singur, ca să vină cine trebuie, Alina Gorghiu, în rest, nu s-a supus la vot niciuna dintre propunerile de miniștri ale lui Klaus Iohannis.

Toată acea grupare de atunci s-a mai întărit între timp, pentru că și-au dat seama de un joc cu care unii nu sunt de acord.

Iohannis vrea să ducă această coaliție până în preajma alegerilor europarlamentare (n.r. iunie 2024), cum ar fi în primăvara anului viitor, după care planul lui este să scoată PNL de la guvernare, să pună PSD-ul să guverneze minoritar, în anul 2024, pe timpul alegerilor și el cu PNL-ul să devină liderul polului Dreptei. Interesul lui, să așeze PNL-ul peste USR, peste PMP”, a mai spus Cozmin Gușă.

Potrivit analistului politic, ”Iohannis are o propunere să ocupe postul pe care îl ocupă astăzi Josep Borrell, este maximum care i se poate da. (...) Nici mai mult, nici mai puțin, nici la NATO, nici în altă parte.

Dar, în afara acesteia, vrea să își păzească propria piele după tot ce i s-a întâmplat lui Băsescu. Iohannis are un mare interes să ocupe cu PNL-ul polul Dreptei, el nu vrea să îi lase loc de candidatură Laurei Codruța Kovesi. Dacă Iohannis are o problemă cu cineva, are cu Laura Codruța Kovesi, despre care știe că se va răzbuna pe el.

De aia nu este bun de candidat la PNL cel mai bun prieten al lui Kovesi, Emil Boc, fostul coleg de facultate. Bolojan este al doilea cel mai bun prieten, dar Boc ar veni cu Kovesi la candidatură, pe când Bolojan ar veni cu Maia Sandu (n.r. președintele Republicii Moldova), ambele fiind și prietene între ele”, a mai spus Cozmin Gușă.

