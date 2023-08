Firea nu renunță la viitorul ei politic: ”M-am retras pentru ca Guvernul şi prim-ministrul prost- ăăă, proaspăt instalat...”. Ce mai spune despre ”colegul meu Marcel”

Aceasta a spus de ce a declarat că s-a retras din politică, deşi nu renunţă la viitorul său politic.

"Vor decide alegătorii acest lucru (dacă s-a retras din politica mare n.r). Mai ales în măsura în care mă voi prezenta la alegeri. Avem patru tipuri de alegeri anul viitor, locale, europarlamentare, parlamentare şi prezidenţiale, şi în măsura în care voi fi candidat, decizia dacă voi rămâne în politica mare o vor lua români. Din punctul meu de vedere, ar fi prematur să ies din politică într-un moment în care s-au aruncat asupra mea acuzaţii, invective, fără nicio bază reală. Nu sunt acuzată de absolut nimic de autorităţi şi nici nu pot fi, pentru că nu am făcut nicio acţiune împotriva vreunei persoane. Acestea fiind lucrurile, ar fi normal, dacă suntem într-o ţară normală, democratică, să îmi pot continua activitatea în acest domeniu. Am lucrat peste 20 de ani în mass-media, am intrat în politică apoi, şi ar fi normal să lucrez în continuare pentru cetăţeni. Să nu se pună punct, ci punct şi virgulă", a declarat Gabriela Firea la Antena 3 CNN.

Demisia Gabrielei Firea din Guvern, pentru protejarea premierului şi a PSD

"M-am retras imediat după ziua mea, pentru că atmosfera era foarte încărcată în mediul politic, în mass-media. Erau foarte multe acuzaţii la care nici nu mai reuşeam să răspund, pentru că veneau în cavalcadă, cu repeziciune şi duritate fără precedent. În România s-au întâmplat lucruri mult mai grave, iar acele persoane nu au avut parte de o campanie aşa dură. Sunt convinsă că adevărul va triumfa şi de această dată, şi de aceea mi-am luat inima în dinţi şi am avut o întâlnire cu domnul preşedinte PSD Marcel Ciolacu, am avut o întâlnire şi cu dl Paul Stănescu, mi-am spus punctul de vedere şi am spus că activitatea guvernului va fi îngreunată mult. Cu un ministru care abia demisionase, în persoana dlui Marius Budăi, şi cu un alt ministru care încă este ţinta unor atacuri foarte dure şi nemeritate. Practic, m-am retras pentru ca guvernul şi prim-ministrul prost... ăăă, proaspăt instalat să poată să lucreze într-o normalitate, să nu se ocupe doar de a declara ce se întâmplă cu dna Firea, dacă se retrage sau nu", a mai declarat Gabriela Firea.

"Se va afla de ce s-a ajuns la o campanie dusă împotriva mea, a familiei mele"

Întrebată dacă a mai avut discuţii cu cineva despre demisie sau dacă, poate, chiar Marcel Ciolacu i-a sugerat să facă acest gest, Gabriela Firea a spus că "am mers la întâlnirea cu domnul preşedinte Marcel Ciolacu, cu colegul meu Marcel, cu care am avut dialog în toată această perioadă, cu demisia scrisă. Aşa mi se pare normal, să avem curajul de a accepta şi momentele neplăcute din politică. Chiar dacă ne simţim nevinovaţi, chiar dacă trecem prin nedreptăţi şi chiar dacă colegii noştri ne susţin până la un punct. Dar mai ales într-o perioadă pre-electorală, este foarte dificil să îi ceri colegului tău de partid să te susţină în continuare, câtă vreme acel coleg are de prezentat românilor propria activitate, ceea ce se întâmplă în Guvern, măsurile care sunt luate. Şi în loc să meargă prim-ministrul la conferinţe de presă şi să răspundă drept ce se face în plan economic, social, diplomatic, să fie tot timpul într-o formă defensivă şi să dea explicaţii despre acest subiect, care a fost focusat în special pe judeţul Ilfov. După decizia premierului de a extinde controalele în întreaga ţară, nu am văzut să se ceară demisii insistent, aşa cum plana în spaţiul public, să se taie capete. Aşa mi s-a părut normal să apăr eu imaginea Guvernului, aşa am găsit eu ca mijloc la momentul respectiv de a apăra propria formaţiune politică, care nu avea de ce să deconteze situaţia creată. Mi-am dorit să protejez imaginea prim-ministrului proaspăt intrat în mandat, mi-am dorit să protejez prim-ministrul PSD, imaginea Guvernului din care făceam parte şi pentru a proteja imaginea PSD care trebuie să vină în faţa românilor cu rezultatele guvernării. Nu să dea explicaţii despre colega lor la fiecare conferinţă de presă. Sunt sigură că într-un timp rezonabil se va afla tot ce s-a întâmplat în această perioadă şi care au fost interesele pentru care de la ancheta privind căminele din Ilfov s-a ajuns la o campanie dusă împotriva mea, a soţului meu, a familiei mele. S-a deviat de la subiectul iniţial şi s-a transformat într-o campanie împotriva mea personal ca şi candidat anunţat de preşedintele partidului la Primăria Capitalei".

