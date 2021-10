"Pe de o parte, avem această percepţie în opinia publică, mai ales în mediul rural, care consideră această boală drept o viroză banală. Această percepţie este cât se poate de clar formată ca urmare a informaţiilor false de pe toate canalele de comunicare, dar şi din cauza faptului că multe persoane dezvoltă forme uşoară. Această boală aduce o particularitate. Dacă prima săptămână este una de miere, să zicem, cu simptomatologie uşoară, formele severe se diferenţiază în a doua săptămână. Pacienţii preferă în prima săptămână să nu anunţe medicul de familie. De foarte multe ori se adresează în săptămâna a doua, când apar aspecte care trădează o evoluţie severă. Este momentul în care teoretic ar putea fi prea târziu şi în care noi, ca medici, nu putem decât să recomandăm internarea.

Din păcate, nu în toate judeţele există acum proceduri care se referă la monitorizarea pacienţilor la domiciliu. Nu doar din punct de vedere clinic, fapt pe care îl fac medicii de familie. Ci din punct de vedere paraclinic, pentru că ar trebui să existe posibilitatea recoltării acestor pacienţi la domiciliu, prin intermediul unor laboratoare dedicate care să se deplaseze şi să ofere o imagine de ansamblu asupra stării pacienţilor.

Să sperăm că la un moment dat vom avea aceste mecanisme declanşate şi că vom reuşi să limităm răspândirea pandemiei. Să sperăm că oamenii vor înţelege că nu vorbim despre o boală banală, ci despre o boală severă, care din păcate umple spitalele, secţiile de ATI şi creează aglomeraţie la morgă", a declarat Dr. Gindrovel Dumitra.

Tinerii, ca nişte adolescenţi rebeli

"Mulţi dintre ei neagă, efectiv, că simptomatologia pe care o au ar putea fi de COVID-19. Pentru mulţi dintre ei, şi mai ales pentru părinţii copiilor care se infectează, trebuie să ducem adevărate lupte ca să înţeleagă că acolo este vorba despre COVID-19. Avem foarte multe situaţii în care părinţii refuză să se prezinte cu copilul la medicul de familie, pentru că le e teamă că îi vom declara COVID-19 pozitivi. Nu acceptă, ei spun că nu e aşa COVID-ul, că e mult mai sever. Există o reacţie foarte exagerată şi total nepotrivită relaţiei medic-pacient. Cred că trebuie să depunem mai multe eforturi astfel încât oamenii să înţeleagă care e evoluţia clinică a acestei boli şi că orice simptome care sunt banale în prima săptămână pot fi simptome specifice COVID-19. Am avut în gardă o tânără de 20 şi ceva de ani care a venit cu copil de 9 luni. Când i-am spus că ar fi bine să recoltăm, pentru că avea simptomatologie specifică, a refuzat, spunând că ea nu crede în COVID-19, că testele acestea oricum ies pozitive. Am avut o discuţie amplă legată de responsabilitatea ei pentru membrii familiei. Din păcate am întâmpinat o rezistenţă totală. Mulţi tineri sunt în zona asta, se comportă ca adolescenţi iresponsabili", a mai spus medicul.