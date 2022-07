Cotaţia grâului a revenit la nivelul de dinaintea războiul pe fondul majorării livrărilor din Crimeea

Livrările de produse agricole din peninsula Crimeea sunt cu 50 de ori mai mari decât ar fi fost un nivel normal pentru această perioadă a a anului, ceea ce semnalează că grâul furat din Ucraina este transportat de Rusia spre ţările importatoare de grâu.

Aceste informaţii vin într-un moment în care negociatorii încearcă să găsească o soluţie care să permită Ucrainei să reia livrările de cereale prin porturile de la Marea Neagră, potrivit Agerpres.



Vineri, cotaţiile futures la grâu au scăzut cu până la 3,7%, ştergând pentru scurt timp toate creşterile din 2022, pentru a încheia şedinţa de tranzacţionare în scădere cu 1,8% până la 7,81 dolari per bushel. Este departe de recordul de aproape 13 dolari per bushel înregistrat în săptămânile care au urmat invadării Ucrainei şi de asemenea cea mai mare scădere înregistrată în ultimul deceniu de cotaţia grâului într-o singură săptămână.



Scăderea preţului grâului generează noi speranţe pentru revenirea din cea mai gravă inflaţie alimentară din ultimele patru decenii, în condiţiile în care şi estimările privind recolta de cereale a Rusiei au fost revizuite în sus iar fermierii americani au început şi ei recoltatul grâului.



"Am scos prima de război de pe piaţă şi acum urmează să vedem unde se îndreaptă cotaţia grâului. Piaţa este în căutare de cerere", a declarat Adam Knosalla, broker de cereale la firma Frontier Futures din Minneapolis.



Pe alte pieţe, cotaţiile futures la porumb şi soia boabe au înregistrat creşteri modeste, pe măsură ce traderii evaluează modul în care seceta ar putea afecta culturile.



Valul de caniculă din Franţa urmează să se intensifice începând de duminică iar săptămâna următoare, în unele zone, temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius, potrivit Meteo France. În SUA, aproximativ o treime din zonele în care se cultivă porumb sunt afectate de secetă, şi o nouă creştere a temperaturilor este aşteptată în partea de vest a mijlocului SUA, a prognozat Departamentul american al Agriculturii.

Aceasta reprezintă un risc deosebit pentru culturile de porumb, care intră într-o perioadă critică a dezvoltării. Livrările globale de porumb au fost deja afectate de războiul din Ucraina, care a limitat exporturile unuia din cei mai importanţi furnizori mondiali de porumb.

Citește și:

Țara dependentă de Rusia și Ucraina care stă acum pe un butoi de pulbere. Avertismentul Ungariei despre valul uriaș de migranți care poate porni oricând spre Europa

700 de milioane de metri cubi de gaze naturale, atât vrea să cumpere Guvernul de la Budapesta în plus faţă de cantităţile care se regăsesc deja în contractele încheiate pe termen lung, a anunţat vineri, la Budapesta, ministrul ungar, Péter Szijjártó.

Şeful diplomaţiei ungare a declarat că negocierile în acest sens sunt în curs de desfăşurare, atât în direcţia Est, cât şi în direcţia Vest. Conform acestuia, se speră ca în a doua jumătate a săptămânii viitoare vor putea fi oferite mai multe informaţii cu privire la rezultatele acestora.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în comun cu Gebran Bassil, preşedintele partidului creştin Mişcarea Patriotică Liberă din Liban.

Problemă strategică, de siguranță națională

Ministrul ungar a amintit că anul trecut şi acum doi ani, jucătorii de pe piaţă au încercat să îl descurajeze cu privire la încheierea unui contract pe termen lung, considerând că aprovizionarea cu gaze poate fi asigurată şi fără acest lucru. Cu toate acestea, el a insistat întotdeauna că securitatea energetică a ţării reprezintă o problemă strategică, de siguranţă naţională, motiv pentru care au fost semnate contracte pe termen lung, atât cu Gazprom, cât şi cu Shell, a explicat Péter Szijjártó.

PéterSzijjártó a explicat că din cauza războiului trebuie să ne pregătim şi pentru întreruperi şi probleme în aprovizionarea Europei de Vest, adică "trebuie să stocăm o cantitate de gaze naturale cât mai mare posibilă". Din acest motiv s-a decis ca Ungaria să achiziţioneze gaze naturale peste cantitatea stabilită în contractele pe termen lung. S-a constatat că, până acum, Gazprom a livrat la termen, iar cea mai previzibilă rută de transport pare a fi ruta sudică, a subliniat ministrul ungar.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News