Corina Creţu: Pro România, grup de lucru pentru analizarea PNRR

Ca urmare a dezbaterilor referitoare la Planul National de Redresare şi Rezilienţă, Biroul Executiv Central şi Coordonatorii Pro Romania s-au reunit in aceasta seara in şedinţa de Urgenta (in format on-line) şi au decis formarea unui Grup de Lucru pentru analizarea acestui document strategic pentru economia românească.