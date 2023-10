Conflictul Israel-Hamas. Victor Ponta: Să nu intrăm într-o spirală ca-n Biblie

"În primul rând obligațiile premierului României sunt față de cetățenii români sau de origine română, fie că e vorba despre Israel sau de Gaza. Dacă sunt cetățeni români, ca premier ai obligația să încerci să-i sprijini, să-i scoți din zona respectivă. În al doilea rând cred că premierul României are o ocazie extraordinară să readucă România cumva pe harta internațională de pe care a cam dispărut în ultimii ani și să transmită niște mesaje în coordonare cu UE, cu NATO. Este dreptul absolut al Israelului și cred că toată lumea îl susține, cred că și liderii arabi îi sustin în a combate organizația teroristă Hamas, în a-i pedepsi pe cei de la Hamas, în a distruge organizația teroristă. Pe de altă parte, trebuie să se gândească la faptul că această criză în care am intrat și care se adaugă la criză din Ucraina, la tensiunile din Kosovo, se va accentua dacă în zona Gaza foarte mulți din civili vor avea de suferit. Adică pe teroriștii Hamas nu cred că-i apără nimeni și toată lumea va sprijini Israelul să-i extermine," a spus Victor Ponta la Antena 3.

Ponta: "Să nu intrăm într-o spirală ca-n Biblie"

Victor Ponta spune că Israelul trebuie să evite să producă victime în rândul civililor din Gaza, pentru că în caz contrar, totul ar putea escalada.

"Eu cunosc foarte bine zona Orientului Apropiat și Mijlociu. Israelul are dreptul total de a lupta cu cei din Hamas. Pe cei din Hamas, din câte știu, poate Iranul îi susține oficial, în schimb toate celelalte țări, Turcia, Arabia Saudită, îi consideră teroriști. Toată lumea spune indiferent dacă ești musulman sau nu, că nu este normal să omori femei, copii, civili din Gaza, luptându-te cu teroriștii. Teroriștii asta au făcut în Israel, au omorât femei și copii. Pentru asta trebuie să plătească și foarte bine că suntem uniți. Dacă vor fi foarte multe victime civile în Gaza, nu din Hamas, practic noi repornim un război religios de data asta, ceea ce e foarte rău și acest pericol trebuie evitat. Nu dau eu sfaturi Israelului cum să se lupte cu cei din Hamas dar încerc să explic ce am văzut la Bruxelles. Dincolo de vizita premierului Ciolacu, a fost președinta Comisiei Europene deja la Tel Aviv. Marți este o întrunire a Consiliului European pe această temă. Cred că mesajul Europei este foarte clar: suntem alături de Israel, luptați cu Hamasul și exterminați-i dacă puteți, dar nu duceți bătălia înspre zona civilă pentru că atunci o să intrăm toți intr-o spirală ca-n Biblie, cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte care ne va costa pe toți mulți ani de acum înainte," a mai spus Victor Ponta.

