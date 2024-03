Conf.univ.dr. Tănase Stamule, reales decan al FABIZ (ASE): Ne-am dublat numărul de studenți, am crescut numărul de program de master și am internaționalizat masiv toate programele de studii

Profesorul Tănase Stamule este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) din cadrul Academiei de Studii Economice. Predă cursurile de Managementul Afacerilor și Management Intercultural, în limba germană. Este decan al Facultății de Administrarea Afacerilor din cadrul ASE.

„Astăzi s-au anunțat rezultatele concursului de selecție a decanilor din ASE și sunt bucuros să anunț că voi continua încă 5 ani în poziția de decan al FABIZ. Mulțumesc in primul rând domnului rector al ASE, prof.univ.dr. Nicolae Istudor pentru încrederea acordată, cât și întregii echipe de conducere a ASE.

În ultimii opt ani, de când am intrat în conducerea FABIZ (4 ani prodecan și 4 ani decan), am reușit să schimbăm multe în școala noastră. Aproape că ne-am dublat numărul de studenți, de la 1100 la 1950, am crescut numărul de program de master de la 5 la 9, am internaționalizat masiv toate programele de studii și am reușit să strângem legătura cu mediul de afaceri.

Obiectivul principal pe care l-am setat acum opt ani a fost să devenim o alternativă reală la studiul în străinătate, iar astăzi pot spune că am reușit acest lucru. Datorită eforturilor întregii echipe FABIZ-ASE, cât și a tuturor celor care ne-au susținut, vedem în fiecare an sute de tineri care preferă să studieze la noi și să nu mai plece în străinătate. Am reușit. de asemenea. să creăm un ecosistem competitiv de cercetare, împreună cu cercetători prestigioși din țară și străinătate, având zeci de colegi implicați în proiecte avansate de cercetare.

Pentru următorii 5 ani obiectivele sunt clare:

1. Trebuie să finalizăm acreditarea EFMD pentru programele FABIZ și să susținem cu toate resursele acreditările EQUIS și AACSB ale ASE.

2. Trebuie să ne dezvoltăm capacitatea administrativă și să ne creștem numărul de profesori/cercetători astfel încât să putem genera programe și proiecte noi, dar și să le putem gestiona eficient pe cele ce le avem în desfășurare.

3. Trebuie să ne asumăm leadership-ul regional. Pe măsură ce România devine cea mai dezvoltată țară la est de Austria, este firesc să crească și educația de business. Avem nevoie de o clasă din ce în ce mai mare de manageri, iar noi trebuie să facem parte din acest proces de transformare a economiei noastre.

4. Trebuie să ducem relația cu mediul de afaceri la alt nivel. Vrem să scriem studii de caz despre reușitele companiilor din România și să devenim parteneri strategici a marilor companii.

5. Trebuie să ne pregătim pentru Horizon! Pe măsură ce România crește economic trebuie să învețe să se lupte pentru a accesa banii competitivi de cercetare din Horizon. Sper ca în următorii cinci ani să avem mai mulți colegi care să poată căștiga din poziția de directori un proiect european de cercetare finanțat prin Horizon.

Totodată, vreau să mulțumesc și colegilor din conducerea FABIZ-ASE, Anca Bogdan, Georgiana Oana Stanila Manole, Roxana Clodnitchi, Sorin Anagnoste. Fără ei și fără toți colegii din departament și facultate nu am fi putut face tot ceea ce am reușit în ultimii opt ani. Sunt convins că împreună, în următorii cinci ani vom face lucruri extraordinare! Pentru FABIZ-ASE urmează cinci ani plini de provocări în care vom demonstra că învățământul de afaceri din România poate fi la cel mai competitiv nivel internațional!”, a fost mesajul transmis de Tănase Stamule.

