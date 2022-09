Concert Bryan Adams, vineri seara, pe RADIO DC NEWS: "Wembley 1996 Live". Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

În această vineri, aproape de miezul nopții (ora 23.59.00), sunteți invitați la un concert special Bryan Adams - "Wembley 1996 Live".

Show-ul de pe Wembley, din 27 iulie 1996, a fost sold-out, peste 70.000 de persoane asistând la eveniment.

Aflat pe culmile popularității, Bryan Adams a venit cu aproape toate hiturile îndrăgite de fani: de la Summer of '69 " și " Run to You ", până la „All For Love”, melodie pe care Adams a înregistrat-o împreună cu Sting și Rod Stewart.

Punctul culminant al serii a fost interpretarea „Everything I Do (I Do It For You)”, Bryan Adams fiind acompaniat de un întreg stadion.

Privind înapoi la spectacolul său emblematic de pe stadionul Wembley, într-un interviu din 2016, Adams a spus că a fost doar „punctul culminant al multor ani și al multor cântece”.

Seria Midnight Live Concerts va continua și în weekend la RADIO DCNEWS:

Sâmbătă 3 Septembrie, Ora 23.59.00 Ozzy Osbourne - "Live & Loud" 1993

Duminică 4 Septembrie, Ora 23.59.00 Bruce Springsteen & The E Street Band - "Live 1975-85".

Bryan Adams

Bryan Guy Adams, născut la 5 noiembrie 1959, este un chitarist, cântăreț, compozitor canadian.

Adams a cântat diverse stiluri de rock, de la hard rock și arena rock până la pop rock și soft rock.

În primii ani ai carierei sale, în anii 1970, Adams a cântat în trupa canadiană de glam rock Sweeney Todd.

El a devenit faimos în America de Nord cu albumul din 1983 Cuts Like a Knife , cu piesa de titlu și balada „ Straight From the Heart ”, primul său hit din top zece din SUA.

În anii 1990, odată cu lansarea Waking Up the Neighbours în 1991, Admas a părăsit sunetul hard rock și a lansat un album mai aproape de rock n roll clasic.

În 1991, Adams a lansat „(Everything I Do) I Do It for You”, care a ajuns pe primul loc în cel puțin 19 țări. Este unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile, cu peste 15 milioane de copii vândute în întreaga lume.

Începând cu 1993, hiturile lui Adams au fost în mare parte balade, „Please Forgive Me" (1993); " All for Love" (1993); și "Have You Ever Really Loved a Woman?" (1995), ultimele două ajungând în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 din SUA.

În 2008, Adams s-a clasat pe locul 38 pe lista celor mai buni artiști din toate timpurile în Billboard Hot 100.

Printre influențele sale din tinerețe, muzicianul i-a menționat adesea pe Elvis Presley și Bob Dylan.

Într-un interviu publicat de ziarul canadian The Globe and Mail, Adams recunoștea că a ost extrem de influențat de muzica anilor 1970: „Dacă ar fi să înregistrez melodiile care au fost adevăratele influențe în viața mea, aș înregistra o mulțime de hard rock din anii 1970”, spunea Admas, citat de Theglobeandmail.

