Concedieri masive în IT. Iancu Guda a spus care sunt cauzele: Regulile jocului s-au schimbat. Trendul va continua

Zeci de mii de lucrători din industria IT au fost deja daţi afară, iar marile companii continuă concedierile. Iancu Guda, analist economic, a spus care sunt cauzele care au dus la aceste mişcări.

Companiile IT se pregătesc de noi concedieri masive în 2023. Twitter, Meta, Microsoft şi Alphabet Inc (Google) şi-au redus personalul de mai multe ori în ultimele luni. Recent, Google a anunţat concedierea a 12.000 de angajaţi.

Întrebat ce urmează, Iancu Guda a spus că este vorba despre "o eficientizare".

"În ultimii ani, companiile din software, IT, tehnologie, au profitat de un context al dobânzilor foarte scăzute şi de pandemie. În ultimii ani, investitorii nu au avut alternative, dobânzile au fost foarte jos, ceea ce înseamnă că au căutat alternative active, cu o creştere mai rapidă. Iar companiile din tehnologie au călărit un val care a pus accent pe viteză şi penetrare.

Aceasta a făcut ca multe firme din IT, tehnologie, să aibă o creştere fabuloasă în ultimii ani, mai ales în pandemie, când trendul a fost chiar accentuat. Distanţarea a necesitat utilizarea mai intensă a internetului, a soluţiilor IT.

Ei bine, acum regulile jocului s-au schimbat. Lucrurile au revenit la fundamente. Într-un context inflaţionist foarte mare, când dobânzile au crescut cu inflaţia, iar depozitele generează randamente de 7-8% pe an, lumea devine mai raţională. Astfel, companiile de IT nu mai sunt aşa căutate. Un indice care reuneşte toate companiile IT listate la bursele din SUA arată o scădere a preţului acţiunilor cu 77% faţă de vârful atins anul trecut, în februarie. Din acel moment încolo, inflaţia, creşterea dobânzilor, preocuparea oamenilor pentru lucruri mai puţin digitale au reorientat căutările în această direcţie", a declarat Iancu Guda la Digi24.

Jumătate din veniturile companiilor, pe salarii. Iancu Guda, avertisment. Cât va mai dura trendul disponibilizărilor

"În acest context, există o presiune pe companiile din IT, care în loc să livreze viteză, trebuie să livreze şi profituri. De aceea, sunt mai atente la costuri, iar cea mai importantă componentă de costuri într-o companie de IT este resursa umană. Jumătate din veniturile companiilor de IT sunt dedicate fondurilor de salariu. Companiile se uită la oameni, cei cu adevărat importanţi sunt păstraţi, iar restul sunt disponibilizaţi. Probabil trendul va continua, cât timp cauzele care au dus aici vor rămâne prezente în economie", a concluzionat Iancu Guda.

