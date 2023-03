Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape chestiunea: Greierii ”s-ar putea bucura de drepturi și prerogative” cu o condiție

Comisia Europeană promite să realizeze un studiu pe această temă, dar dacă această ipoteză ar fi confirmată, insectele ar intra și ele în sfera de aplicare a regulilor de bunăstare a animalelor, pe care Bruxelles-ul le revizuiește în prezent.

Și producția lor ar trebui să fie supusă unor reguli mai restrictive și mai costisitoare.

Ideea cercetării este cuprinsă în răspunsul oficial al executivului european la o întrebare transmisă de europarlamentarii Ligii, reuniți în grupul Identitate și Democrație.

La începutul acestui an, Uniunea Europeană a autorizat introducerea pe piață a greierului de casă congelat, uscat sau sub formă de pudră ca aliment nou. Regulamentul face parte dintr-o strategie mai amplă care vizează introducerea unei serii de insecte special crescute pe mesele europene sau mai frecvent în preparate (de exemplu sub formă de făină) și furaje destinate fermelor, informează Agrifood.

În întrebare, europarlamentarii ridică îndoieli cu privire la autorizația de introducere pe piață a greierului autohton, decurgând dintr-o cerere formulată de compania vietnameză Cricket One Co. Ltd.

Prima întrebare se referă la ”dovezile publicate limitate privind alergiile alimentare legate de insecte în general, care au legat în mod ambiguu consumul de greieri de o serie de episoade de anafilaxie”.

În acest sens, comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, a răspuns că datele epidemiologice privind o posibilă ”sensibilizare primară care duce la reacții alergice” cauzate de consumul de insecte sunt ”limitate și neconcludente”.

Un alt punct crucial abordat se referă la posibilitatea aplicării standardelor privind bunăstarea animalelor, pe care UE le revizuiește, și la insecte.

În acest sens, comisarul precizează că ”nu a fost încă demonstrat că insectele sunt organisme simțitoare”, precizând în continuare că ”deși știința referitoare la bunăstarea insectelor de crescătorie nu este încă suficient de dezvoltată pentru a justifica o inițiativă în acest sens, Comisia va monitoriza îndeaproape dezvoltarea acestei activități agricole și orice chestiuni legate de bunăstare”.

În esență, dacă cercetările confirmă că greierii au și ”capacitatea de a simți”, și ei s-ar bucura de drepturi și prerogative.

Prin urmare, oficialii europeni s-ar trezi nevoiți să stabilească reguli specifice, precum cele pe care le evaluează în prezent, de exemplu în ceea ce privește densitatea grajdurilor și a găinilor, eliminarea cuștilor și cantitatea de lumină naturală de care trebuie să se bucure animalele de fermă.

