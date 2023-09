Ciutacu, în cazul Halep: Singura specie și mai proastă decât a fanilor ei necondiționați, care susțin cu tărie că negrul e alb și invers, e cea a antivacciniștilor militanți

Așa s-a întâmplat și în cazul Simonei Halep, iar jurnalistul Victor Ciutacu a făcut un comentariu în acest sens.

„Singura specie și mai proastă decât a fanilor ei necondiționați, care susțin cu tărie că negrul e alb și invers, e cea a antivacciniștilor militanți. Ăștia-s convinși că a bătut-o Doamne Doamne fiindcă a susținut vaccinarea. Mi-l și inchipui pe Dumnezeu, în pauza dintre inundațiile și cutremurele pe care le provoacă să pedepsească omenirea fiindcă se pupă bărbat cu bărbat, chemându-l la el pe Sfântul Petru și poruncindu-i: “arde-o pe machidoanca aia mică, nu vezi că s-a înhăitat cu Arafat și Gheorghiță și umblă cu seringa după ea?”, a scris Victor Ciutacu pe Instagram.

Simona Halep s-a declarat, marţi, „şocată şi dezamăgită de decizia tribunalului independent care a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, despre care a spus că refuză să o accepte.



„Un tribunal independent sub Programul Antidoping din Tenis a anunţat o tentativă de decizie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai dificil meci din viaţa mea şi, din nefericire, lupta continuă. Mi-am dedicat viaţa frumosului joc de tenis. Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru şi mă mândresc cu faptul că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă sau nu, o substanţă interzisă. Refuz să accept decizia lor de suspendare pe patru ani. Într-un raport de 126 de pagini, tribunalul a găsit că mă fac vinovată de ambele acuzaţii formulate de Agenţia pentru Integritatea Tenisului (ITIA) - un test pozitiv la o mostră de urină prelevată în timpul competiţiei şi o încălcare a Programului Paşaportului Biologic Sportiv. Reprezentanţii mei şi cu mine am prezentat tribunalului dovezi convingătoare în apărarea mea, inclusiv numeroase întrebări legitime privind concluziile legate de testele din paşaportul meu biologic (ABP). Deşi sunt recunoscătoare că am un verdict după numeroase amânări nefondate şi sentimentul că trăiesc într-un purgatoriu de un an, sunt în acelaşi timp şocată şi dezamăgită de decizie, a scris Halep într-un comunicat publicat pe Instagram.

