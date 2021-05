Cîțu: S-a decis! Masca de protecție trebuie purtată la muncă

„După un am ajuns și la acest moment și foarte multă lume spunea că sunt optimist când am spus că la 1 iunie începe revenirea la normalitate. O facem mai devreme. În această seară, în Ședința de Guvern, am adoptat Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea anexelor 2, 3 ale Hotărârii de Guvern nr. 531 din 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19”, a transmis Cîțu, de la Palatul Victoria.

„Prin proiectul de Hotărâre se propun o serie de măsuri începând cu 15 mai 2021. Se elimină restricțiile referitoare la portul măștii în spații deschise neaglomerate, urmând ca restricția să fie aplicată în continuare în spații publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă”, a adăugat el.

Alte restricții eliminate

„Se elimină, totodată, restricțiile referitoare la circulația pe timpul nopții a persoanelor. Se elimină restricția privind programul operatorilor economici până la ora 22. Se stabilește programul restaurantelor, barurilor, cafenelelor și teraselor în intervalul orar 05:00 – 24:00. Se creează posibilitatea ca în spațiile deschise, competițiile sportive să se poată desfășura, pe teritoriul României, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei totale de vaccinare; persoanele care prezentă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore”, a mai spus premierul.

