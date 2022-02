Cîțu, despre sensul corect al deciziilor legate măsurile de relaxare. De la specialiști spre politicieni

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, susține că specialiștii sunt cei care trebuie să se prnunțe cu privire la relaxarea restricțiilor legate de pandemie, subliind că tot aceștia au fost cei care au venit cu propunerile impuse în martie 2020, când a fost decretată stare de urgență.

”Restricţiile au fost introduse în urma unor propuneri pe care le-au făcut specialiştii. Bineînţeles că nu ne-am dus la 100% din ce au propus specialiştii, au fost şi decizii politice pe care le-am luat, de aceea am ţinut economia deschisă. Acum, eu cred că dacă venim invers, tot specialiştii ar trebui să ne spună ce trebuie să facem noi, politicienii. Bineînţeles că de multe ori şi văd că politicienii din PSD ascultă foarte mult. (...) Eu cred că trebuie să fie în primul rând sănătatea românilor şi dacă acum sunt condiţii să renunţăm la unele dintre restricţii, nu ştiu, masca în spaţiul public, o susţin, sau alte lucruri, dar aş vrea să ne spună întâi specialiştii dacă se poate. Eu cred că se poate, vedem că se poate, dar aş prefera întâi să ne spună specialiştii. Le avem pe masă şi apoi luăm o decizie politică”, a declarat, miercuri, Cîţu.

Ridicarea stării de alertă, o discuție mai amplă

Cât privește ridicarea stării de alertă, cu toate ”beneficiile” sale, liderul PNL a afirmat că discuția este una mai amplă și că este, de asemenea, nevoie de o consultare din partea specialiștilor.

”Este o discuţie mai amplă şi, repet, este bine să ai la masă şi specialiştii care au propus starea de alertă să spună dacă o mai susţin sau nu", a mai spus șeful Senatului.

Ce scenarii au autoritățile pentru ridicarea stării de alertă

Ministrul Rafila a precizat, la finalul săptămânii trecute, că în privința momentului la care se vor ridica restricțiile încă se lucrează la scenarii. ”Dar dacă lucrezi la scenarii nu poţi să ştii cu exactitate, pentru că dacă am ştii cu exactitate pentru că dacă am ştii cu exactitate, nu am mai lucra la scenarii”.

Totodată, Rafila susține că aceste scenarii au câteva puncte de reper, pornind de la scăderea constantă a numărului de cazuri, dar mai ales a numărului de pacienți internați în secțiile ATI, astfel încât acestea să ofere argumentele nenecesare pentru ridicarea cât mai rapidă a restricţiilor. ”Nu vreau să ne angajăm la un termen. Termenul va fi generat dacă vreţi de modul de evoluţie a situaţiei în perioada următoare şi inclusiv de modul în care fiecare dintre noi ne vom comporta”, a afirmat Alexandru Rafila.

