În cadrul conferinței de presă susținută la sediul PNL Alba, liderul liberalilor, Florin Cîțu, a declarat că "mă îngrijorează evoluția unor indicatori economici: inflație, dobânzi."

"De obicei, vedem o creștere a inflației și a dobânzilor înaintea unui crize economice și depinde doar de măsurile pe care le vom lua, ca să nu avem o criză economică. Soluții o să găsim și avem, trebuie să ne punem la masă și să le căutăm, dacă noi am reușit să găsim soluții atunci când economia a fost închisă două luni de zile, nu există o altă provocare mai mare. Să poți să scoți economia dintr-o astfel de criză cu măsuri, o să le găsim și acum. Doar trebuie să accepți că există o problemă și apoi să venim cu soluția.", a explicat Florin Cîțu.

Președintele PNL a precizat că "România a avut anul trecut, în 2021, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană și a redus deficitul bugetar de la 10% în 2020, spre 7%." "Acum, eu vă spun, când am plecat de la guvernare, deficitul bugetar era de 4%, după 11 luni am avut deficit bugetar de 4%. Dacă rămânem la guvernare, în ultima lună, nu cred că deficitul era mai mare de 5%, sper că nu s-a dus spre 7%, asta însemna că în ultima lună să avem un deficit de 3 procente, să crească într-o singură lună.", a adăugat Cîțu.

"Dacă luăm bani de la investiții și îi punem către alte cheltuieli, sociale, o să fie un dezastru"

"Toate sunt legate și toată lumea se uită dacă începi să cheltuiești fără să investești, te îndrepți direct către un eșec. Am spus acum o săptămână, că nu vreau să văd în buget bani care să fie luați de la investiții și să meargă către cheltuieli sociale, pentru că este rețeta unui dezastru. Dacă facem acest lucru, dacă luăm bani de la investiții și îi punem către alte cheltuieli, sociale, o să fie un dezastru.", a subliniat Florin Cîțu.

Cum evităm o criză de proporții?

"Dacă vrem să evităm o criză de proporții, trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește deficitul. Estimarea de anul acesta nu este ambițioasă. Nu poți să fii, să spunem că terminăm anul cu 7%, și să reduci un punct procentual, după ce în 2021 am scăzut 3 puncte procentuale. Trebuie să fim mai ambițioși. Asta dacă nu vrei să ai inflație și criză. Dacă ești ok cu asta, să nu fi ambițios atunci.

Sunt doar două căi. Aici nu inventăm apa caldă. Pe deoparte, cheltuielile bugetare trebuie menținute și, pe partea de venituri, bineînțeles, să păstrezi ceea ce a fost în vigoare și anul trecut, să nu stabilizezi. Anul trecut am avut venituri la buget mai mari cu aproape 24 de miliarde decât am estimat inițial. La buget ai (...) când ai și creștere economică, este adevărat, ca să ai creștere economică trebuie să investești. În momentul în care te îndepărtezi de formula, pe care nu noi am inventat-o, este o formulă clasică, când investești ai creștere economică. Te vei duce în altă direcție si, vă spun și vă garantez, că te vei duce spre dezastru.", a mai declarat Florin Cîțu la sediul PNL Alba.

"Avem o reformă care va ține cheltuielile sub control"

"Eu vă spun, aș fi continuat și trebuie continuată reforma administrației publice. Anul acesta avem în PNRR două reforme importante, una este reforma pensiilor, ceea ce înseamnă că toate pensiile să fie pe contributivitate și, aici, dintr-o dată, avem o rezolvare a pensiilor speciale și a unor cheltuieli la buget și a doua reformă a salarizării, care înseamnă că în sistemul bugetar legăm performanța de venituri. Avem o reformă care va ține cheltuielile sub control. Fără acestea două vă spun că este complicat. Mereu am discutat de pensiile speciale, cine cum este plătit, de sporuri. Cele două reforme sunt în PNRR, criteriile sunt foarte clare în PNRR, ce trebuie să facem, toate pensiile să fie pe bază de contributivitate.", a mai spus Florin Cîțu, menționând că "toți cei care lucrează în România plătesc contribuții".

"Este un sistem de pensie, astăzi, în România, în afară de cele pe care le știm, toate sunt pe contributivitate și celelalte să știți că sunt bazate pe contributivitate, doar că mai au ceva adăugat.", a conchis el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News