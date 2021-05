Cîțu aplică strategia ”Iohannis” în lupta din PNL. Poziționare anti-PSD: Critici în rafală la social-democrați, discurs ”à la Rareș Bogdan”

Deși nu a primit decât o singură întrebare cu privire la PSD, la finalul interviului, în contextul conflictului cu primarul din Vama Veche, premierul Florin Cîțu a făcut apel la PSD și ”pesediști” în mai multe rânduri, în care s-a poziționat critic față de social-democrați. Premierul, în calitate de candidat la șefia PNL, și-a ales războiul: unul cu PSD. Tactica pare trasă la indigo cu a președintelui Klaus Iohannis care, în campaniile electorale, în orice răspuns oferit, transmitea un atac/ o critică la adresa PSD. În general, în alte interviuri, premierul se axa pe partea constructivă a răspunsului, nu pe atacuri politice, cu atât mai puțin atacuri fără legătură sau cu legătură de la distanță cu subiectul discutat. Acum, referindu-se la lupta internă din partid, Florin Cîțu și-a adus aminte că a fost atacat de PSD și a susținut că el nu va face compromisuri, dând de înțeles că a făcut Ludovic Orban. Discursul à la Rareș Bogdan pare să fie astfel tactica lui Florin Cîțu în această luptă internă în care contracandidatul său nu e Ludovic Orban, ci poziționarea PNL sub conducerea lui față de adversar.

Iată, în continuare, exemple din interviul acordat pentru Digi24 de premierul Florin Cîțu.

PNL ”poate mai mult” crede Florin Cîțu, care, în calitate e candidat la șefia PNL, spune că partidul are ”resurse umane, oameni care doresc reformă, oameni care nu vor să mai facă compromisuri”. El a afirmat că au existat și momente în PNL, în care membrii partidului nu au fost mândri. ”De aceea spun că eu nu voi face compromisuri niciodată și deja mă știți foarte bine, în patru ani ca senator, ministru al Finanțelor, am fost cel mai atacat de PSD, cele mai multe moțiuni simple împotriva mea, niciodată nu am cedat un centimetru în fața PSD” a afirmat Florin Cîțu, fără a fi întrebat de PSD în vreun fel. ”Eu pot să duc PNL în etapa următoare” a asigurat Florin Cîțu, la Digi24. El mai susține că prin criticile aduse ”într-o competiție în PNL”, ”câștigă public doar PSD”.

Vorbind despre pensii, premierul a criticat creșterile ad-hoc de pensii, despre care a spus că nu vor mai exista și a acuzat PSD că a aplicat această metodă în prag de alegeri: ”Și de unde a luat banii PSD ca să facă așa ceva? De la investiții, ani de zile făceau rectificarea bugetară în vară și tăiau de la investiții și de la învățământ, din când în când”.

Premierul e nemulțumit și de PSD la nivel local, de primării, acuzând că lipsește efortul pentru vaccinare în localitățile unde primarii sunt social-democrați: ”Acolo unde sunt primari PSD, se pare că efortul e mult mai mic decât acolo unde avem primari PNL, de exemplu. (...) Încă aștept să văd liderii politici din PSD că merg în centrele de vaccinare și susțin campania de vaccinare public. Le-am cerut, le cer și public de fiecare dată, încă nu-i văd în campania de vaccinare”.

Întrebat dacă este adevărat ce spune primarul din Limanu că primăriile PSD primesc mai puțini bani decât cele PNL, Florin Cîțu acuză că ”PSD-ul făcea tot felul de rectificări în care se duceau banii către anumite UAT-uri”.

”Problema e alta: că noi vedem că avem cel mai mic grad de colectare în unitățile administrate de PSD-iști. Asta e problema acestor oameni. Mă gândesc foarte serios ca-n acele UAT-uri unde gradul de colectare este mic să nu mai dăm bani de la buget ca să-și acopere costuri de întreținere. Avem situații, iarăși cu administrații teritoriale ale PSD-ului, unde veniturile sunt mai mici decât cheltuielile cu salariile” a acuzat Florin Cîțu.

Despre moțiunea de cenzură, afirmă că ”arată altceva: cine se aseamănă, se adună”, spunând că AUR și PSD ”sunt împreună” și vor să dea jos ”un guvern performant”.

Acest articol reprezintă o opinie.