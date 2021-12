Ciprian Marica s-a săturat de glumele cu „prosopul”: Măi fraților, lămuriți-mă și pe mine

În urmă cu doi ani, Ciprian Marica s-a aflat în mijlocul unui scandal de proporții. Un soț gelos a făcut publică filmarea în care îi surprinde pe soția sa și pe celebrul fotbalist într-un hotel din Cluj. În imaginile respective, Ciprian Marica apare acoperit cu un prosop și încearcă să îl liniștească pe soțul femeii cu care tocmai petrecuse în camera de hotel. Imaginile au devenit virale imediat.

Se pare că momentul nu a fost uitat nici după doi ani, iar internauții încă se mai amuză pe seama acelor imagini.

Recent, Ciprian Marica a răbufnit pe rețelele de socializare, sătul de comentariile pe care le primea, referitor la acel incident. Acesta le-a scris răutăcioșilor, într-un comentariu la o postare a sa, că nu înțelege de ce încă de mai fac glume pe seama „prosopului”.

„Mai fraților, lămuriți-mă și pe mine. Așa de triști să fie unii de pe aici, în mai bine de doi ani să nu li se fi întâmplat nimic interesant în viață? Au rămas blocați la faza cu prosopul, să nu mai fi trăit în atâta amar de timp altceva care să le ofere gelozie, interes sau plăcere? Iar dacă sunt și d-ăștia mai fricoși, stați, măi, liniștiți că n-am timp să trec pe la voi! Hai să aveți Sărbători fericite! Bucurați-vă de viață, că nu trăiește nimeni în locul vostru!”, a fost mesajul transmis de Ciprian Marica pe Facebook.

„O situație stânjenitoare pentru mine”

În urmă cu doi ani, imediat după incident, Marica descria momentul drept unul stânjenitor și spunea că își asumă greșeala.

„O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit, pe care mi l-am asumat!', spunea Ciprian Marica, la acea vreme, potrivit libertatea.ro.

Ciprian Marica scapă de filmarea compromițătoare din hotelul din Cluj. Decizia magistraților în privința imaginilor cu celebrul fotbalist în prosop

Ciprian Marica poate răsufla liniștit după ce magistrații clujeni au dispus înlăturarea imediată din mediul online a filmării în care fotbalistul apare acoperit doar cu un prosop pe holurile hotelului din Cluj. Judecătorii au decis că publicarea acestor imagini încalcă dreptul la viață privată.

Citește continuarea pe SPECTACOLA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News