Ciolacu: „România nu permite distrugerea Deltei Dunării! Lucrările de pe Canalul Bâstroe trebuie să înceteze acum!” PSD spune că românii au oferit totul ucrainenilor

„România nu permite sub nicio formă distrugerea Deltei Dunării! Lucrările de pe Canalul Bâstroe trebuie să înceteze ACUM! Statul și poporul român au fost solidari și au ajutat, la greu, Ucraina. Poporul român însă nu acceptă să rămână fără această minune a naturii care este Delta Dunării!

Vreau să fiu foarte clar: minciunile, manipulările și minimalizarea problemei trebuie să înceteze! Autoritățile române trebuie să ia decizii rapide pentru ca lucrările de pe Bâstroe să înceteze imediat și situația să revină la normal.

Vom face apel la toate convențiile internaționale, bilaterale și la toate forurile pentru cauza Deltei Dunării! Ne vom proteja, cu toate forțele, moștenirea generațiilor următoare!”, a spus Marcel Ciolacu.

Redăm și comunicatul integral transmis de PSD:

„PSD cere autorităților de la Kiev să reia colaborarea bilaterală onestă și să oprească imediat dragarea de mare adâncime pe Canalul Bâstroe!

Adâncirea fără precedent a Canalului, până la 8-10 metri, pentru a face posibilă navigația navelor de mare capacitate, modifică dramatic debitul și circulația apei, cu efecte fatale asupra biodiversității Deltei Dunării.

România s-a dovedit un vecin și partener onest. A primit milioane de refugiați ucraineni, le-a asigurat casă, masă, locuri de muncă pentru adulți și școală pentru copii. A facilitat exportul grânelor ucrainene, cu mari eforturi și costuri considerabile. A asigurat sprijin internațional și suport în toate modurile posibile pentru ca Ucraina să reziste în fața invaziei rusești.

Ucraina a avut și va avea în România un aliat pe care se poate bizui! Și, tocmai de aceea, cu atât mai mult este datoare să protejeze această relație bilaterală.

PSD n-a avut și nu are nicio șovăială să apere Delta Dunării, bun inestimabil al întregii umanități. De aceea, încă de săptămâna trecută, a tras primul semnal de alarmă, prin ministrul Transporturilor și Infrastructurii, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

Mai mult, astăzi PSD a cerut în mod oficial Comisiei Europene, prin europarlamentarul Victor Negrescu, să se pronunțe asupra acțiunii unilaterale a Ucrainei care ignoră convențiile și acordurile internaționale la care este parte.

În egală măsură, PSD solicită tuturor autorităților române să se manifeste cu convingere și fermitate pentru apărarea și protejarea patrimoniului de importanță universală al Deltei Dunării.

Suntem cu toții datori să prevenim producerea unei catastrofe ireversibile și să transmitem intactă generațiilor viitoare moștenirea unică a miracolului naturii de la gurile Dunării!”

Reacția premierului Ciucă

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat luni că „orice excedere" de la lucrări de întreţinere pe canalul Bâstroe va fi clarificată între România şi Ucraina şi că în acest caz va fi sesizată Comisia Europeană.



„Schimbul de documente între instituţiile din România şi cele din Ucraina, inclusiv ultimul răspuns al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, redă faptul că lucrările au fost unele de întreţinere şi nu de adâncire a şenalului navigabil. (...) Tot ce am realizat noi instituţional vizează menţinerea activităţilor părţii ucrainene pe canalul Bâstroe în limita lucrărilor de întreţinere. Orice excedere a acestor lucrări va fi clarificată între autorităţile din România şi cele din Ucraina şi va fi sesizată Comisia Europeană. (...) Se discută cât se poate de concret cu autorităţile din Ucraina. Ministrul Aurescu a vorbit sâmbătă cu ministrul de Externe Kuleba şi au clarificat cât se poate de bine acest subiect, legat de ce se desfăşoară", a spus Ciucă.



El a afirmat că nu are informaţii că lucrările pe canalul Bâstroe s-ar fi realizat cu bani europeni.



„Cert este că anul trecut, pe documentele care au fost puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe, nu a existat un acord al MAE în acest sens", a adăugat Ciucă.



Premierul a spus şi că nu are informaţii că Ucraina ar intenţiona să construiască o hidrocentrală în zona Bâstroe.



„Noi am discutat cu partenerii şi cu vecinii noştri ucraineni şi, de asemenea, cu Comisia şi canalul Sulina îl punem la dispoziţie din toate punctele de vedere, contribuind la tot ceea ce înseamnă asigurarea şenalului navigabil, astfel încât să putem să folosim la maxim canalul Sulina. Există o serie întreagă de demersuri care sunt în derulare şi sperăm ca într-o perioadă de timp scurtă să putem să asigurăm inclusiv circulaţia pe canalul Sulina pe timp de noapte şi atunci traficul s-ar fluidiza şi ar permite să se funcţioneze în limite de normalitate", a adăugat Nicolae Ciucă.



El a menţionat că a cerut tuturor autorităţilor să verifice din punct de vedere tehnic cum se desfăşoară navigaţia pe canalele Dunării.



Premierul a amintit că România a solicitat, prin Ambasada Ucrainei, ca autorităţile ucrainene să îşi dea acordul pentru ca navele româneşti dotate cu echipamente tehnice, care pot să verifice adâncimea canalului, să poată să meargă inclusiv în partea ucraineană şi să execute aceste verificări.

