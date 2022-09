Cine este în imagine? Îl vezi la Pro TV, dar aici nu vei ghici cine e

L-ați recunoscut?

E vorba de Pavel Bartoș, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori și prezentatori din România.

Fotografia a fost publicată chiar de Pavel Bartoș pe contul de Facebook. Cu zâmbetul pe buze, blond și cu breton, în timp ce se joacă cu o mașinuță, așa a fost surprins Pavel Bartoș când avea doar câțiva ani.

Pavel Bartoș, despre antrenorii noului sezon „Vocea României”: Numitorul lor comun este surpriza

„Vocea României” a revenit cu un nou sezon pe 10 septembrie, cu voci formidabile, concurenți motivați să-și împlinească visul, antrenori mai hotărați ca niciodată să găsească vocea câștigătoare și un mix de stiluri muzicale inedite.

Aflat în postura de prezentator încă de la primul sezon „Vocea României”, carismaticul Pavel Bartos a vorbit despre atributele sezonului 10, atitudinea antrenilor, cât și noutățile aduse de în acest sezon, cum ar fi scaunul dublu, destinat lui Smiley și Theo Rose:

„Cel mai important e că Vocea revine. Este o emisiune foarte așteptată, văd asta în rândul nostru și, mai ales, în rândul concurenților, care și-au dorit să se înscrie în mod special în acest show. Dacă ei și-au dorit atât de mult să vină la Vocea, cu atât mai mult noi, cei care formăm Vocea, trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”, a spus Pavel Bartoș.

„Toți sunt motivați, pentru că această așteptare se simte și în rândul celor mai experimentați dintre ei. Unii vor să reconfirme că sunt cei mai buni antrenori, cei mai noi vin cu forțe proaspete și multă determinare. Iar numitorul lor comun este surpriza”, a zis, pentru ProTV, Pavel Bartoș.

„Între două cadre, cânt și eu, îmi place să mă joc. Îmi plac opereta, cabaretul, dar nu sunt la un nivel de Vocea României”, a mai zis acesta.

Pentru Pavel Bartoș, începuturile în profesie nu au fost deloc ușoare. Acesta a făcut față unor provocări care pe mulți i-ar fi descurajat.

„Am dat 37 de castinguri până am primit unul. Făceam naveta cu trenul, la clasa a 2-a, pentru a putea participa la castinguri. Nopțile acelea erau foarte grele, iar dezamăgirea era mare. Abia prin 2007, am luat primul rol într-un film, pentru că abia atunci am fost pregătit', a povestit Pavel Bartoș în podcastul lui Horia Brenciu.

Pavel Bartoş a slăbit 12 kilograme pentru un rol

Pavel Bartoş a slăbit pentru un rol și a povestit de ce a recurs la această schimbare spectaculoasă.

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume", a declarat Pavel Bartoș, pentru click.ro. „Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin", a completat celebrul prezentator.

