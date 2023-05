Cicciolina se confruntă cu probleme economice și e nevoită să vândă casa folosită pentru mai multe filme: Nu am putut lucra din cauza pandemiei

Locuinţa de 130 de metri pătraţi din via Cassia, situată într-o zonă cu piscină privată, a fost executată silit, iar acum autoritatea judiciară a stabilit preţul de pornire: 231.000 de euro, începând cu luna iulie.

Prea multe cheltuieli, a explicat starul por*o.

Am nişte apartamente de care am am preferat să scap în loc să plătesc taxe, pentru că aveam nişte datorii", a spus Ilona Staller, care dezvăluie publicaţiei Il Messaggero că a decis să scoată la licitaţie istoricul său apartament de pe via Cassia, folosită şi ca decor pentru unele filme hard.

Timp de doi ani, din cauza pandemiei nu am putut să lucrez, altfel mi-aş fi plătit datoria şi l-aş fi păstrat, a explicat vedeta ziarului roman care a reconstituit povestea.

Nu este prima dată când se vorbeşte despre dificultăţile economice ale Ilonei Staller. Într-un interviu acordat în 2019 revistei Vanity Fair, Cicciolina a explicat că şi-a cheltuit toate economiile şi că i-a fost executată silit şi până şi anuitatea. Anunţase atunci că vrea să-şi scoată la licitaţie toate obiectele personale, chiar şi iconica rochie verde cu steagul italian pe care o purta în 1987, când a intrat în Cameră: Pentru mine valorează un milion de euro.

Atunci ajunsese pe piaţă o alta proprietate, un penthouse situat tot în via Cassia, unde Cicciolina locuia împreună cu nişte porumbei albi şi o gâscă pe care o botezase De Mita.(Ciriaco De Mita/un cunoscut politician italian).

Pentru a ieşi din impasul financiar, Ilonei Staler i-a venit ideea de a organiza întâlniri prin intermediul Instagram: o pizza cu Cicciolina, sau o partidă joc de şah. O modalitate, cine ştie, de a lupta şi cu singurătatea: Bărbaţii nu îmi fac avansuri, şi totuşi sunt o femeie ca oricare alta. Aş vrea să întâlnesc pe cineva serios, care să mă iubească

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News