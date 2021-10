Chirieac, surprins de Harău (PNL): Cu toată dragostea, rar mi-a fost dat să văd

Carmen Harău susține că există o alianță PSD-AUR la care s-ar fi alăturat USR PLUS

Carmen Harău a vrut să inducă, în intervenția sa de la RomâniaTV, ideea conform căreia ar fi existat o alianță PSD - AUR, la care s-ar fi alăturat și USR PLUS, asta deși inițiala moțiune a fost lansată de AUR, alături de USR PLUS, ca a doua moțiune - și cea care va ajunge prima la vot- să fie inițiată de PSD, iar ulterior susținută atât de USR PLUS, cât și de AUR. Analistul politic Bogdan Chirieac i-a atras atenția că induce în eroare telespectatorii prin inexactitățile pe care le transmite, încercând, prin omisiune, să transmită o idee contrară realității.

Iată ce a spus Carmen Harău și ce i-a replicat Bogdan Chirieac:

”Stăm și ne uităm cruciți la următoarea situație. PSD-ul nu vrea să guverneze. Povestea asta cu alegerile anticipate este o marotă imposibilă, dovada faptului că în 30 de ani, după `90 nu s-a întâmplat așa ceva. Nici parlamentarii domniilor lor nu vor vota să meargă acasă și să intre din nou în alegeri. Dărâmă Guvernul și apoi ce, ce vor să facă? Ne uităm la alianța asta PSD-AUR. Sigur că da, două partide care și-au asumat opoziția. Deci este alianța asta care vrea să dea jos Guvernul. (...) Asocierea USR în această alianță toxică PSD-AUR este de părerea mea de Guinness book”, a declarat Carmen Hărău.

”Rar mi-a fost dat să aud atâtea inexactități și minciuni prin omisiune cât ne-a spus doamna Hărău în trei minute cât a vorbit, cu toată dragostea. Deci PSD nu este asociat cu AUR. Este o moțiune comună, depusă și nevotată, încălcându-se Constituția, AUR-USR-PLUS. Apoi, această țară poate fi condusă și de altcineva, decât de domnul Florin Cîțu și chiar de actualul PNL, acesta care vrea să cumpere oameni la bucată. Țara e prăbușită. Spuneți de PSD că țara nu vrea să guverneze. Nu! Domnul Fifor v-a spus cu subiect și predicat că PSD-ul vrea să meargă la alegeri anticipate, domnul Târziu a spus că vrea să meargă la alegeri anticipate. Domnul deputat de la USR nu a spus despre alegeri anticipate, dar domnul Dacian Cioloș a vorbit despre alegeri anticipate, să știți, într-un congres de la care dvs., partid istoric, aveți ce învăța, pentru că Congresul USR a fost ireproșabil. A vorbit despre alegeri anticipate. Deci se poate”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Marți urmează a fi votată moțiunea de cenzură inițiată de PSD. USR PLUS, ca și AUR, au anunțat că vor vota prima moțiune care va intra la vot.