China, "tot mai aproape" de centrul scenei internaţionale. Ma Zhaoxu: Țara va promova relansarea economică globală

Lumea a trecut prin schimbări fără precedent şi tendinţa istorică actuală este de pace, dezvoltare şi cooperare. Însă sunt anumite forţe care se încăpăţânează să păstreze mentalităţi proprii Războiului Rece, a declarat viceministrul de externe chinez Ma Zhaoxu într-o conferinţă de presă pe marginea celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCCh) care are loc în această săptămână la Beijing.

Potrivit lui Ma, aceste forţe - o evidentă aluzie la Washington şi la aliaţii săi cei mai apropiaţi, remarcă EFE - creează camarile, trasează linii ideologice, instigă la confruntare şi îşi întemeiază politica externă pe hegemonie. Sunt marea ameninţare la adresa ordinii mondiale.

O lume divizată nu este nimănui de folos, iar confruntarea duce doar la drumuri fără ieşire, a adăugat el. În aceeaşi conferinţă de presă, Shen Beili, viceministru în departamentul internaţional al PCCh, a prezentat China drept o naţiune care luptă pentru progresul întregii umanităţi şi care se apropie tot mai mult de centrul scenei internaţionale. Ea nu a făcut altceva decât să repete multe dintre frazele folosite sâmbăta trecută de însuşi preşedintele chinez Xi Jinping, care este şi secretar general al PCCh, la discursul de deschidere a Congresului. Este de aşteptat ca Xi să continue ca lider incontestabil al ţării pentru cel puţin următorul cincinal, iar privirile se îndreaptă acum asupra celor care se vor afla la conducere, alături de preşedintele chinez, după aproape o săptămână de reuniuni desfăşurate în spatele uşilor închise şi pe fondul restricţiilor severe impuse jurnaliştilor ca urmare a măsurilor draconice împotriva coronavirusului.

Ma Zhaoxu: Ne aflăm într-o perioadă de mare instabilitate şi transformare

La conferinţa de presă - care s-a desfăşurat online, a fost transmisă pe o plasmă uriaşă şi la care întrebările se ştiau dinainte, potrivit EFE - viceministrul Ma a susţinut că ţara sa mizează pe un adevărat multilateralism - slogan pe care portavocile chineze le repetă fără oprire în ultimele luni, remarcă agenţia de presă spaniolă - şi că, la următorul summit G20, China va juca un rol pozitiv pentru a promova relansarea economică globală. Ma a vorbit şi despre alte domenii de cooperare, cum ar fi energia, lanţul de aprovizionare cu alimente şi securitatea, dar nu a risipit misterul dacă Xi va participa sau nu la summit, care va avea loc luna viitoare în Bali (Indonezia). Viceministrul de externe Ma, care se află în cărţi pentru a-l înlocui pe actualul titular al portofoliului, Wang Yi, cu condiţia ca acesta din urmă să se retragă sau să promoveze în partid, a vorbit şi despre spiritul de luptă menţionat de Xi în intervenţia sa de sâmbătă.

Ne aflăm într-o perioadă de mare instabilitate şi transformare. Xi are o profundă viziune globală, cu noi iniţiative care reflectă clar lumea pe care China vrea s-o promoveze, inclusiv prin aceea de a rămâne fermi în apărarea dreptăţii şi de a ne apăra de cei care ne atacă, a spus el. Ma a adăugat că PCCh şi-a apărat conducerea şi sistemul şi a contraatacat cu vigoare recenta vizită în Taiwan a şefei Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, dar şi alte acţiuni perverse. Ne-am opus ferm şi ne opunem la fel celor care apără 'independenţa Taiwanului', şi stopăm orice ingerinţă a forţelor străine. Am pus în aplicare o lege a securităţii naţionale pentru Hong Kong care a readus ordinea în oraş şi contracarăm sancţiunile nerezonabile pe care ni le-au impus SUA şi Occidentul, a continuat el.

Ma Zhaoxu: Nu vom accepta niciodată aceste jocuri de sumă zero sau legea junglei

Şi totodată spunem adevărul şi denunţăm minciunile despre Xinjiang - în septembrie, ONU a publicat un raport care confirma încălcările grave de către Beijing a drepturilor minorităţii musulmane uigure în această provincie, aminteşte EFE - cu care anumite forţe încearcă să destabilizeze şi să controleze China, a susţinut Ma. Oficialul chinez a avut o replică şi pentru cei care critică încălcări ale drepturilor omului în ţara asiatică, aşa cum este organizaţia Human Rights Watch, care a prezis săptămâna trecută o înrăutăţire a drepturilor civile şi politice în perspectiva unui al treilea mandat al lui Xi, dat fiind că autorităţile răspund nemulţumirilor cu o tot mai mare cenzură, detenţii arbitrare şi reprimări. Aproape o sută de ţări şi-au exprimat sprijinul faţă de China şi s-au opus oricărei imixtiuni în afacerile (noastre) interne prin politizarea drepturilor omului. Ne opunem oricărui tip de sancţiuni unilaterale sau de presiune extremă şi nu vom accepta niciodată aceste jocuri de sumă zero sau legea junglei, a insistat Ma.

Viceministrul chinez a evitat să se pronunţe cu privire la războiul declanşat de Rusia în Ucraina, limitându-se să menţioneze că, date fiind criza şi situaţia de securitate actuală, ambasada Chinei la Kiev organizează evacuarea cetăţenilor chinezi, demers despre care şi-a exprimat speranţa că se va încheia cât mai repede cu putinţă.

