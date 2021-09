Cheloo și Delia, UMILIȚI de Selly: Frate, ești nebun la cap? / De ce o mai plătesc ăștia pe Delia, mă?

Emisiunea iUmor și-a făcut debutul noului sezon, sezonul 11, sâmbătă seara, iar Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a fost invitatul surpriză al primei ediții.

Selly a ales să facă mișto de influenceri, dar a făcut și mai multe glume la adresa lui Cheloo, vizibil deranjat de anumite replici ale vloggerului.

"Eu sunt Selly și mă bucur tare să fiu aici. Voi știți că eu sunt mai mult cu Youtube-ul, nu prea-mi place mie televiziunea. Sincer, eu m-aș bucura dacă toată lumea ar înceta să se mai uite la televizor și ar începe să se uite pe YouTube și de asta mă și bucur că sunt aici. Că dacă ați ajuns să mă chemați pe mine, e clar că se duce și Antena 1. Ați început să chemați influenceri și e ok, că la cât de mulți sunt, puteți să mai scoateți lejer încă 5 sezoane de iUmor.

În România au ajuns să fie mai mulți influenceri decât public pentru influenceri. Întrebi elevii de clasa I ce vor să se facă când vor fi mari, nu tu pompier, nu tu astronaut, nu tu rapper care jurizează emisiuni de glume la a doua tinerețe... toată lume influencer. N-ai cu cine!

Și voi sunteți influenceri. Delia are 2,6 urmăritori pe Instagram, Bendeac are 1,4 milioane, Cheloo are 42 de urmăritori pe Instagram, dar măcar are oameni de calitate. Are cei mai buni agenți ai DIICOT-ului din toată România. Este vorba de calitate, nu de cantitate.

Multă lume urăște acești influenceri și eu sunt aici să spăl această imagine, sper să am venit cu destul clor. Mulți ne urăsc că primim lucruri gratis. Nu se numește barter, se numește ajutor de șomaj.

Și dacă nu știți ce e aia, întrebați-l pe Cheloo. Credeți că el vrea să fie la emisiunea asta, pe bune? Cum nici Mihai Bendeac nu vrea ca Cheloo să fie la emisiunea asta Cineva a făcut juriul ăsta, trebuie să o acceptăm așa cum e!”, a început Selly.

"Oamenii spun că influencerii nu muncesc, dar să stai în fața camerei și să vorbești despre subiecte despre care nu știi nu e muncă? Pai de ce o mai plătesc ăștia de la iUmor pe Delia, mă?

Influencerii trebuie să lucreze pentru comunitățile lor, la fel ca și Cheloo, care e cel mai harnic dintre influenceri, pentru că el a făcut multă muncă în folosul comunității. Copii, puteți să luați aminte: Dacă fumați iarbă, o să ajungeți să tăiați iarbă!", a mai spus el.

"Continuă! frate, ești nebun la cap?"

Glumele lui Selly despre Cheloo l-au amuzat copios pe Mihai Bendeac, însă rapperul nu a fost prea încântat.

"E un sfat bun pentru copii, să nu ajungă să aibă probleme cu legea cum are acum Cheloo din nou", a mai spus Selly.

"Am avut de mic, stai calm!", a completat Cheloo.

Selly s-a oprit, văzându-l deranjat pe juratul iUmor.

"Hai să continuăm! Stați, mă, liniștiți, ce aveți? Continuă! frate, ești nebun la cap?", a spus Cheloo.

Selly: Aveam acum o glumă pe țeavă, că s-a dus Cheloo să plătească taxele la ANAF și doamna de la ghișeu i-a cerut CUI-ul și el a scos două. Așa faci cu toți invitații de la iUmor sau ai o atracție pentru mine, Cheloo?

Cheloo: E o cerere în căsătorie, vrei să fii mireasă? Ce ai?

Selly: Acult piesele tale de când eram la grădiniță, crede-mă că ar fi o onoare pentru mine!

Cheloo: După ce termini grădinița, mai vorbim!

În final, Selly a făcut și glume la adresa COVID-19.

"Dacă aș fi președinte, aș schima numele țării în Omânia"

"Eu sunt eu, am momentele mele bune, momentele mele proaste. Indiferent cât o să le mai pese oamenilor de mine, vreau să las ceva pozitiv după mine... testul pozitiv COVID de la intrare. Pot să vă pup?

Foarte mulți oameni au spus două cuvinte aberante: Selly președinte! Asta e dovada că românii chiar își merită soarta. Și sincer, nu cred că vreau să fiu președinte pentru că ultimul președinte rr-it nu a sfârșit foarte bine. Hai să facem un exercițiu de imaginație:

Dacă aș fi președinte, în primul rând, aș schimba numele în Omânia, ca să pot și eu să pronunț! După care m-aș înconjura de profesioniști. La Ministerul de Externe aș pune-o pe Delia, că ea călătorește foarte mult.

La Cultură l-aș pune pe Mihai Bendeac, primul scriitor care a scris mai mult decât a citit!

Și pe Cheloo, la Ministerul de Interne, pentru că s-ar înjura singur în oglindă”, a mai spus el.