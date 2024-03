Cel mai iubit judecător din lume are cancer. Frank Caprio, cunoscut pentru bunătatea și sensibilitatea cu care se implica în cazuri, mesaj emoționant: Trăiți fiecare clipă! Nu știți ce e mâine/VIDEO

La vârsta de 87 de ani, Frank Caprio, poate cel mai iubit judecător cunoscut în întreaga lume pentru umorul și înțelepciunea cu care rezolva chiar și cele mai dificile cazuri, a anunțat că suferă de cancer la pancreas. Recent, a postat un mesaj emoționant pe contul personal de TikTok. "Trăiți fiecare clipă! Nu știți dacă ziua de mâine mai vine. Fiți buni, iubiți-vă familia, trăiți frumos!" a spus judecătorul, vizibil slăbit de pe urma medicației, în clipul care a ajuns viral în timp record.

Despre faptul că are cancer pancreatic, Caprio a aflat în decembrie anul trecut, în preajma zilei lui de naștere, care ar fi trebuit să fie „una dintre cele mai fericite ale anului pentru mine”, potrivit People.

„Această zi de naștere este puțin diferită de oricare alta pe care am avut-o vreodată. Destul de recent, nu m-am simțit bine și am fost apelat la un examen medical, iar raportul nu a fost unul bun. Am fost diagnosticat cu cancer de pancreas, o formă insidioasă de cancer”, spunea atunci Caprio.

În urmă cu o săptămână, Caprio a revenit în curtea de tribunal, la pupitrul de unde și-a dat verdictele pline de compasiune și umanitate, ani de zile. A fost primit cu aplauze și entuziasm. În imagini se poate vedea cum judecătorul nu mai are păr, semn că urmează chimioterapia.

Judecătorul e în plin tratament la ora actuală. Merge la ședințe de chimioterapie atât în Rhode Island, cât și la Institutul de Cancer Dana-Farber, componentă a Spitalului General din Massachusets.

