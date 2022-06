Cel mai important detaliu neștiut despre Monica Pop. ”Luptă pentru recuperare, îngrijire și reîntregire”

Monica Pop s-a născut pe 22 iunie 1953, în Cluj. După cum observăm, este o nativă Rac. Adică o persoană care are nevoie de rădăcini puternice, siguranță, confort, familie și spirit de echipă. Racii mai sunt cunoscuți pentru sensibilitate, generozitate, empatie, spirit de sacrificiu și o intuiție puternică. Și nu avea doar Soarele în acest semn, ci și Mercur, Marte și Uranus.

Persoanele cu Mercur în Rac au o imaginație bogată, o memorie excelentă și reale calități oratorice. Beneficiază și de capacitatea de a vorbi pe limba tuturor. De cele mai multe ori, poate comunica precum un părinte grijuliu. Poziția lui Marte în Rac a făcut-o să lupte pentru recuperare, îngrijire și reîntregire. Oamenii cu acest aspect nu pleacă într-o luptă până când apropiații nu sunt bine. Când în jur este armonie, pot fi adversari de temut.

Conjuncția Soare-Marte în Rac a ajutat-o să construiască echipe, să devină un organizator eficient și să aibă calități de manager.

Venus se afla în Taur, ceea ce o face pe Monica Pop o ființă destul de pragmatică, rațională, dornică de stabilitate pe plan personal, muncitoare și răbdătoare. Apreciază tot ce este frumos și de calitate.

Cel mai important element din astrograma sa este axa Nodurilor Lunare pe Leu (Nodul Sud)-Vărsător(Nodul Nord). Ceea ce înseamnă că Monica Pop a moștenit unele talente pe care le-a folosit pentru a inova un domeniu folositor multor oameni.

Monica Pop, pe masa de operație: „L-am ales pe Irinel Popescu, pentru performanțele chirurgicale uriașe.” Aplauze pentru medicii români

„Boala a mușcat din nou”, a transmis Monica Pop, însă și-a găsit dușmanul în medicii români. Monica Pop a povestit în mediul online despre momentele dificile prin care a trecut, mulțumind doctorilor care i-au fost alături în această grea încercare.

„Boala a mușcat din nou. Dar are dușmani puternici în medicii români! Și în mine! A apărut iar ceva... Șoc! După ani! Sub tratament! Colega mea, doamna Prof. Dr. Rodica Anghel, după mine cel mai bun și mai competent medic onco-radio terapeut, a decis clar și sec: Operație! A 5-a!!!!! Și îi mulțumesc din toată inima! Știu cât stres e în sufletul unui asemenea medic în astfel de situații! E greu! A ținut legătură tot timpul cu dl Profesor Irinel Popescu!

Am ales, cu inima strânsă de ce mă așteaptă din nou, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI! Nu am mai fost decât o singură dată acolo pentru câteva ore. Nu știam mare lucru. Dar am ales așa pentru mâinile măiastre ale Prof. Dr Irinel Popescu, pentru performanțele sale chirurgicale uriașe și pentru aparatura de înalta clasa de care știam că dispune! Alegerea mea a fost excelentă, mult peste așteptări!” Continuarea, AICI!

