Ceai de măceșe. Beneficii pentru imunitate și siluetă

Ceaiul de măceșe este un ceai de plante preparat din pseudo-fructele plantei de trandafir. Are o aromă delicată, florală, ușor dulce, cu un post-gust distinct. Măceșele au numeroase beneficii, inclusiv îmbunătățirea imunității, ajută la sănătatea inimii, la pierderea în greutate și previne îmbătrânirea pielii

Ceaiul de măceșe este un ceai de plante preparat din pseudo-fructele plantei de trandafir. Are o aromă delicată, florală, ușor dulce, cu un post-gust distinct. Găsite chiar sub petalele de trandafir, măceșele sunt mici, rotunde și de obicei roșii sau portocalii. Măceșele au numeroase beneficii, inclusiv îmbunătățirea imunității, ajută la sănătatea inimii, la pierderea în greutate și previne îmbătrânirea pielii, conform healthline.com.

Bogat în antioxidanți



Antioxidanții sunt substanțe care protejează sau reduc daune celulare cauzate de molecule numite radicali liberi.



Consumul de alimente și băuturi bogate în antioxidanți poate proteja împotriva afecțiunilor cronice precum bolile de inimă, cancerul și diabetul de tip 2.



Într-un studiu privind conținutul de antioxidanți a șase extracte de fructe, s-a descoperit că măceșul are cea mai mare capacitate antioxidantă.



S-a descoperit că conține niveluri ridicate de polifenoli, carotenoizi și vitamine C și E, toate având proprietăți antioxidante puternice.



Cantitățile acestor antioxidanți din măceșe pot varia foarte mult, în funcție de specia de plantă, momentul recoltării și altitudinea la care a fost cultivată planta.



Interesant este că plantele de la altitudini mai mari tind să aibă niveluri mai mari de antioxidanți.



În plus, cercetările arată că măceșele uscate pot oferi mai puțini antioxidanți decât cele proaspete.



Deoarece ceaiul de măceșe poate fi preparat cu oricare dintre ele, puteți obține mai mulți antioxidanți folosind măceșe proaspete în loc de cele uscate sau pliculețe de ceai.

Poate susține un sistem imunitar sănătos



Unul dintre cele mai impresionante beneficii ale măceșului este concentrația mare de vitamina C.



În timp ce cantitatea exactă variază în funcție de plantă, s-a demonstrat că măcesele au cel mai mare conținut de vitamina C dintre toate fructele și legumele.



Vitamina C joacă un rol esențial pentru sistemul imunitar.



Pe lângă vitamina C, măceșele conțin niveluri ridicate de polifenoli și vitaminele A și E, care ajută la întărirea și protejarea sistemului imunita.





Poate proteja împotriva bolilor de inimă



Datorită concentrației mari de antioxidanți, ceaiul de măcese poate aduce beneficii sănătății inimii.



Studiile sugerează o relație între aportul de vitamina C și riscul de boli de inimă.



O revizuire a 13 studii a constatat că suplimentarea cu cel puțin 500 mg de vitamina C pe zi a fost asociată cu o scădere semnificativă a colesterolului LDL (rău) și a trigliceridelor din sânge, doi factori de risc pentru boli de inimă.





Măceșele sunt, de asemenea, bogate în flavonoide. S-a demonstrat că acești antioxidanți reduc tensiunea arterială.

Poate ajuta la pierderea în greutate



Cercetările sugerează că ceaiul de măcese poate ajuta la pierderea în greutate.



Studiile arată că măceșele sunt bogate într-un antioxidant numit tilirozidă, care poate avea proprietăți de ardere a grăsimilor.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News