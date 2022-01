Cea mai rapidă ambulanţă din lume prinde 400 km/h - Video

Corporaţia pentru servicii ambulanţiere din Dubai a prezentat „HyperSport Responder” la Expo 2020 Dubai. Ambulanţa atinge viteza de 100 km/h în doar 2,8 secunde şi ajunge la 400 km/h.

Ambulanţa a fost fabricată în Emiratele Arabe Unite de către compania W Motors şi este o supermaşină Lykan HyperSport, conform Nationalnews.

Maşina este realizată din fibră de carbon şi echipată cu display futuristic, holograme 3D, navigare prin satelit şi sistem care se conectează la Internet.

Pe exterior este inscripţionat sloganul „Dubai, the world’s best city to live in” şi logo-ul iniţiativei DubaiDestinations.

Nu este doar rapidă, ci şi frumoasă. Maşina este înfrumuseţată cu 440 de diamante şi lumini LED, dar şi un plafon interior placat cu aur, precum şi scaune din piele, cusute cu aur.

Maşina Lykan HyperSport şi-a făcut apariţia pentru prima dată în 2015, în blockbuster-ul de la Hollywood, „Furious 7”, informează Mediafax.

VIDEO:

Alte ştiri din domeniul sănătăţii:

Cercetătorii au creat un kit de testare COVID prin smartphone

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un test Covid extrem de sensibil care se bazează doar pe un kit cu tehnologie redusă şi pe un smartphone, care ar putea fi folosit ca o alternativă mai rapidă şi mai ieftină la testul PCR.

Echipa din spatele testului de salivă de 25 de minute spune că acesta oferă o platformă extrem de fiabilă pentru testarea la locul de muncă sau la domiciliu.

Este nevoie de un kit de laborator de bază care include o cutie de carton, o mică placă de încălzire şi o lumină LED care poate fi produsă pentru mai puţin de 75 de lire sterline. Costul de efectuare a unui test, inclusiv reactivii, este de aproximativ 10 ori mai ieftin decât un test PCR, chiar şi mai ieftin decât un test rapid antigen.

Descoperirile echipei sunt publicate în revista JAMA Network Open, potrivit The Guardian.



„Pe măsură ce noi variante Covid apar la nivel global, testarea şi detectarea rămân esenţiale pentru eforturile de control al pandemiei", a declarat Dr. Michael Mahan, de la Universitatea California, Santa Barbara şi autorul principal: „aproape jumătate din populaţia lumii are un smartphone, iar noi credem că acest lucru are un potenţial interesant de a oferi un acces corect şi egal la medicina de diagnosticare cu precizie”.



Testul utilizează un proces numit Amplificare izotermă mediată de bucle (Lamp) pentru a amplifica ARN-ul viral din salivă şi a detecta genele ţintă specifice. Aplicaţia, care este disponibilă gratuit, foloseşte camera unui smartphone pentru a măsura schimbările de culoare care indică o reacţie chimică şi determină un diagnostic în 25 de minute. Atunci când a fost testat pe 50 de pacienţi cu Covid, acesta a egalat testele PCR în ceea ce priveşte sensibilitatea. Aceeaşi tehnică a fost aplicată cu succes şi la diagnosticarea infecţiilor gripale.



Alexander Edwards, de la Universitatea din Reading, a declarat că această lucrare demonstrează că este posibil să se mute testele în afara laboratorului.



„Acest raport interesant este important pentru că arată acurateţea unui test relativ simplu pentru depistarea virusului”, a spus el: „cu toate acestea, multe alte grupuri de cercetare au demonstrat deja că acest tip de tehnologie şi simplificarea testelor poate funcţiona. Provocarea rămâne cum să livrăm produse la scară largă bazate pe acest tip de tehnologie şi să realizăm produse simple şi accesibile pe care oamenii să le poată utiliza”.

