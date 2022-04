Ce știu rușii de rând despre crimele odioase de la Bucha

De când din așezările din jurul Kievului au apărut dovezi ale aparentelor atrocități rusești, editorii de programe au făcut eforturi extraordinare pentru a discredita rapoartele ca fiind o fabricație, o minciună inventată de Ucraina și Occident, potrivit BBC.

Să pornești televiziunea rusă înseamnă, de câteva săptămâni, să pășești într-un univers paralel ciudat în care prezentatori străluciți și experți bine îmbrăcați relatează o „operațiune militară specială” de succes în Ucraina. Nu există război, ci doar eroici soldați ruși care apără patria-mamă, în timp ce au grijă să evite țintirea civililor.

Imaginile oribile de la Bucha au fost difuzate, dar telespectatorilor li se spune că scenele groaznice au fost puse în scenă de oficiali ucraineni, cu ajutorul Occidentului.

"Acest lucru a fost făcut de profesioniști, probabil britanici. Sunt cei mai buni în zona operațiunilor de informare", a spus comentatorul Gevorg Mirzarian. „[Ei știu cum] să plaseze corpurile corect, să facă totul corect, să creeze o imagine frumoasă pentru conștiința occidentală necrofilă.”

Prezentatoarea emisiunii Olesia Loseva a sugerat chiar că orașul Bucha a fost ales în mod deliberat, deoarece președintele Joe Biden a folosit recent cuvântul măcelar (n.r. în engleză- „butcher”) pentru a-l descrie pe Vladimir Putin, așa că „pentru americani acest cuvânt ar trebui să fie clar”.

This ridiculous conspiracy theory has now been picked up by Russian TV



Talk show host Olesya Loseva suggests that Bucha was chosen for the West's "egregious accusation against Russia" because Biden recently called Putin a "butcher", so the word "should be clear to Americans" https://t.co/PZwUmHtKXK pic.twitter.com/uQcsupiHlC