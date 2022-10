Ce să faci cu pulpa de dovleac, rămasă după Halloween și cum să o păstrezi

Cel mai amuzant lucru pe care l-ai făcut, împreună cu copii, au fost dovlecii, pe care i-ați sculptat, formând diferite fețe.

Chiar dacă este un proces lung și laborios de a goli interiorul dovleacului de pulpă, cei mici au fost încântați.

Dar apare întrebarea: ce să faci cu pulpa de dovleac rămasă după de Halloween? Nu o poți pregăti pe toată odată, mai ales dacă ai sculptat mai mulți dovleci. În plus, ar fi o risipă să arunci pulpa.

Dovleacul este principala legumă a toamnei, conține puține calorii, este bogat în apă, vitamine A, C, E, B6, săruri minerale precum potasiu, fosfor, calciu și magneziu.

Este o sursă de beta-caroten și antioxidanți care, împreună cu alți nutrienți, ajută la protejarea vederii și a pielii. De asemenea, este un ingredient util pentru o bună dispoziție și un somn bun, datorită triptofanului.

Semințele sale au și calități excelente, ideale pentru o gustare dimineața sau după-amiaza. Po fi consumate prăjite sau sub formă de ulei pentru a oferi organismului toate proprietățile și substanțele nutritive.

Dacă vreți să adăugați dovleacul în supe sau tocănițe îl puteți adăuga la sfârșit. Pentru asta pulpa de dovleac, tăiată bucățele, se adaugă în supe și se fierbe circa 10 minute. Vitamina C este sensibilă la temperaturi ridicate. În plus, procesul de spălare și curățare a legumelor ar putea crește pierderea vitaminei C.

Iată ce să faci cu pulpa de dovleac rămasă după Halloween

Dacă aveți cantități mari de pulpă de dovleac, o puteți conserva în diverse moduri. Puteți chiar să pregătiți din timp câteva feluri de mâncare, apoi să le congelați și să le gătiți în săptămânile următoare.

O modalitate surprinzătoare de a profita de pulpă este să faci gnocchi de dovleac, pe să-i păstrezi cruzi în congelator, în pungi speciale. La fel, puteți face paste cu crema de dovleac, tortelli sau ravioli.

Pregătiți dovleacul într-o tigaie, împreună cu morcovi și ceapă, și puneți-l în recipientele pentru o singură porție din congelator.

O altă modalitate de a consuma rapid dovleacul este să faceți humus cu năut și tahini, care poate fi păstrat până la 4 zile la frigider.

Dovleacul este, de asemenea, ideal pentru a crea rețete dulci și rafinate, prăjituri și creme sau un lichior picant, împreună cu vanilie, ghimbir și scorțișoară.

Mască de frumusețe din pulpă de dovleac

Datorită vitaminelor, a sărurilor minerale și a altor componente, pulpa dovleacului poate fi un ingredient pentru crearea unei măști pentru piele.

Pulpa de dovleac poate hidrata, hrăni și tonifia pielea. Amestecați 30 grame de pulpă de dovleac cu o lingura de zahăr brun, una de miere și 30 grame de de iaurt simplu. Lăsați masca să acționeze pe față timp de 20 de minute și apoi clătiți bine cu apă.

Pentru purificare, amestecați 30 grame de pulpă de dovleac cu o lingură de lapte, una de miere și o linguriță de ulei de migdale. Întindeți masca pe față, gât și mâini, lăsați-o să acționeze 10 minute și apoi clătiți.

Dintr-o legumă de sezon, cum este dovleacul, puteți găti o serie infinită de delicatese, inclusiv supe, felul doi, dar și deserturi.

Puțini s-ar gândi să facă o dulceață delicioasă pentru a umple prăjiturile sau a da mai multă aromă brânzeturilor. Pregătirea unei gemuri și dulcețuri cu dovleac este ceva diferit, dar sunt la fel de gustoase ca și preparatele tradiționale.

Ingrediente:

1 kg pulpă de dovleac;

700 grame de zahăr;

1 lămâie;

1 păstaie de vanilie.

Prepararea

Dovleacul se curăță de coajă. Pulpa se taie cubulețe, care se pun într-o oală, împreună cu zahărul, coaja de lămâie și păstaia de vanilie.

Lăsați la macerat 12 ore, apoi puneți oala pe foc și așteptați ca dovleacul să se topească, amestecând din când în când. După ce s-a îngroșat, dulceața se pune în borcane curate, care se închid ermetic cu capacele.

Versiunea fără zahăr

Dacă sunteți la dietă, puteți încerca să pregătiți dulceață de dovleac fără zahăr. Procedura este aceeași ca la varianta cu zahăr. Ceea ce se schimbă sunt ingredientele.

Va trebui să eliminați zahărul și vanilia și să le înlocuiți cu 4 portocale. Zaharurile naturale ale citricelor vor face dulceața foarte bună și cu conținut mai mic de calorii.

Dulceața de dovleac se folosește pentru a umple preparatele dulci. Aroma dulce a legumei se pretează foarte bine pentru a face o tarta neobișnuită sau biscuiți delicioși.

Puteți întinde și o lingură din dulceață pe o felie de pâine prăjită, pe care să savurați la micul dejun.

Dulceața de dovleac este ideală și pentru preparatele cu pui și fripturi. Este excelentă și atunci când se întinde pe brânzeturi mature și condimentate.

