Ce s-a întâmplat duminică, 17 aprilie, în București, a fost de vise negre. De ce vor unii să distrugă nervii celorlalți

Ieri s-a circulat în București ca într-o zi a săptămânii. Pe un traseu de 15 minute cu mașina, am făcut aproximativ 40 minute. De ce? Pentru că în afară de faptul că ploua și erau Floriile, iar oamenii ba mergeau la biserică, ba mergeau la vreo aniversare, era... maraton.

În cursul zilei de duminică, 17 aprilie 2022, au fost restricții de circulație pe raza municipiului București ca urmare a unui maraton organizat. Și a fost haos în trafic. De ce? Pentru ca niște oameni să alerge dând peste cap traficul din Capitala și așa dat peste cap. Nebunia a început în jurul orei 06.00 și s-a terminat pe la ora 16.00.

De ce se fac maratoane în București, blocând toată Capitala? De ce alergătorii nu fac maratoane în parc (dând roată de mai multe ori) sau pe cărările turistice ale diferitelor zone din România? De ce țin morțiș să blocheze tot Bucureștiul?!

Să alergi este foarte bine, dar de ce să o faci în București, în ploaie, la 1 grad temperatura resimțită, în ploaie, într-un oraș poluat, când ai putea foarte bine să o faci undeva în natură? Ar fi și mai sănătos și nu ai încurca nici un oraș întreg.

Situația nu a fost deranjantă doar pentru oamenii de rând, ci și pentru unii medici care, ce să vezi, trebuiau să salveze vieți, nu să alerge prin ploaie blocând o capitală europeană.

„Inteleg ca maraton ca sunt unii care sunt suparati pe viata, ca vor sa isi chinuie corpurile, no problem. Dar sa inchizi toate strazile care fac legatura intre este si vest (regina maria, Dacia, etc) de la Universitate pana la Charles de Gaulle e fie rautate fie prostie. Iar la prostia asta se adauga cea a politistilor care stau la cald in masinile lor si nu stiu sa iti indice incotro sa o iei, iar cand iti indica iti spun doar baliverne. O ora jumate sa ajung la spital, avand o urgenta, pe un drum de 15 minute in mod normal. Organizatorii maratonului... data viitoare stati acasa si mancati lipici! Ca nu imi place mie sa alerg e problema mea, inteleg necesitatea maratoanelor, desi studiile spun ca e nociv sa alergi in orase aglomerate, dar jur ca sa alergi pe ploaie la 5 grade afara chiar mi se pare putin exagerat”, a scris un medic pe Facebook.

Și tot ieri, în acest București aglomerat, s-a desfășurat și parada biciclistelor. Până la ora 20.00.

