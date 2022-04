Ce obiceiuri populare îți cresc cel mai mult șansele de a te îmbolnăvi de cancer

Cancerul este a doua cauză de deces în SUA, după bolile de inimă, potrivit CDC, dar, din fericire, multe tipuri pot fi prevenite.

„Pentru a realiza ceva în sensul sănătății publice, trebuie să prevenim cancerul, nu doar să îl tratăm”, a declarat doctorul Timothy Rebbeck, pentru Eat This, Not That.

Numeroase studii arată legătura dintre fast-foodul nesănătos, ultra procesat, și un risc crescut de cancer. „Puteți face o alegere în cunoștință de cauză cercetând care este conținutul nutrițional al unui anumit produs fast-food”, spune Nancy Geib, potrivit aceleiași surse. „Toate restaurantele importante ar trebui să aibă aceste informații online sau să ți le poată arăta în restaurant, dacă întrebi.”

Studiile arată și că mâncatul excesiv în fața televizorului poate crește riscul de cancer. „Cercetările anterioare sugerează că vizionarea la televizor poate fi asociată cu alte comportamente, cum ar fi fumatul, băutul și gustările și știm că aceste lucruri pot crește riscul de cancer intestinal”, spune dr. Neil Murphy, de la Agenția Internațională pentru Cercetare privind Cancerul (IARC). „Sedentarismul este, de asemenea, asociat cu creșterea în greutate. Excesul de grăsime corporală poate influența nivelurile sanguine de hormoni și alte substanțe chimice care afectează modul în care celulele noastre cresc și poate majora riscul de cancer intestinal”.

Vapatul și consumul de alcool

Deși vapingul nu a existat suficient de mult timp pentru ca oamenii de știință să facă studii pe termen lung, medicii sunt îngrijorați de posibilele efecte secundare. „În ultimele 24 până la 36 de luni, am văzut o creștere explozivă a pacienților care obișnuiesc să vapeze”, spune chirurgul Stephen Broderick. „Cu tutunul avem șase decenii de studii riguroase pentru a arăta care dintre cele 7.000 substanțele chimice inhalate în timpul fumatului au impact asupra plămânilor. Dar la vaping, pur și simplu nu știm încă efectele pe termen scurt sau lung și ce componente ale țigărilor electronice sunt de vină pentru apariția cancerului... Știm că tutunul forțează particulele mici să se depună adânc în arborele bronșic și poate duce la dezvoltarea cancerului. Același lucru poate fi valabil și pentru vaping."

„Știm că alcoolul crește riscul de apariție a mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancerul oral, cancerul de faringe și laringe, cancerul colorectal și esofagian, precum și cancerul de ficat și de sân”, spune Therese Bevers, directorul medical al Centrului de Prevenire a Cancerului MD Anderson. „Recunoaștem că majoritatea americanilor nu se vor abține complet de la consumul de alcool. Deci, dacă vor să bea, cel puțin le putem oferi câteva îndrumări despre cum să o facă moderat. Lucrul important de reținut este că de fiecare dată când bei , vă creșteți riscul de cancer. Ca și în cazul țigărilor și al cărnii procesate, nu există o cantitate sigură de alcool."

