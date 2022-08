Ce atitudini te deranjează cel mai mult când mergi la plajă? Eticheta de plajă: 5 lucruri de evitat

Malul mării se caracterizează printr-o atmosferă festivă, distracție pură și zile relaxate în compania familiei sau prietenilor. Dar pentru a aprecia mai bine viața de plajă și a beneficia doar de ea, fără a provoca ceartă plictisitoare cu vecinii de umbrelă, este mai bine să ne urmăm bunul simț și să ne comportăm în consecință.

Iată cinci sfaturi simple care sunt ușor de urmat și de reținut astfel încât să te bucuri de vară și de vacanța la mare, potrivit Grupon.

Prosoape și șezlonguri

Ai plecat înainte de zori pentru a fi primul care a ajuns la plajă și astfel ai ales cea mai bună locație. Din nefericire pentru tine toți ceilalți au avut aceeași idee genială ca și tine și la 07.30 dimineața plaja este deja o întindere colorată de turiști veseli.

Ți-ai stricat lamentabil planul, trebuie doar să cauți un mic colț liber în care să te așezi. Evitați să vă împrăștiați prosoapele și gențile prea aproape de cei care au sosit înaintea dvs. Păstrați un spațiu decent și încercați să vă poziționați astfel încât să creați un spațiu și pentru cei care vor veni după d-voastră.

Copiii pe plajă

Copiii de pe plajă sunt o suflare de bucurie, râd bucuroși, se aleargă, se urmăresc, sapă gropi adânci sau mai puțin adânci care pot deveni mici capcane pe plajă. Așa că dacă aveți copii, lăsați-i să se joace în liniște, dar supravegheați-i atunci când jocurile lor devin deranjante sau enervante pentru ceilalți.

Telefonul mobil

Dacă poți, profită de plajă și de vacanță pentru a-ți lăsa telefonul mobil în geantă sau, dacă chiar nu poți să renunți la el, încearcă să reduci măcar tonul de apel.

Notificările sonore și mesajele text pot deveni plictisitoare și deranjante pentru cei din jurul nostru după un timp. Dar cel mai important dintre toate: dacă trebuie să te angajezi în telefoane lungi cu prietenii, îndepărtează-te de alți oameni pentru a nu deranja. Nu toată lumea ar putea găsi interesante cele 40 de minute de relatări detaliate despre nunta vărului tău al treilea.

Jocuri de plajă

Tenis de plajă, tenis, volei, fotbal, toate jocurile sunt frumoase dacă sunt făcute în locațiile potrivite, puțin mai enervant dacă sunt jucate pe malul mării. Caută spații special amenajate pentru jocuri și folosește-le. Dacă nu există astfel de jocuri, caută o zonă mai puțin aglomerată pentru a nu deranja pe nimeni.

Fumatul

Fumatul pasiv este dăunător și enervant. Îndepărtează-te de vecinii de șezlong, în special de copii, și caută un loc în care fumul din țigara ta să nu deranjeze pe nimeni sau măcar poți întreba dacă fumul deranjează. Ia-ți niște scrumiere mici de plajă și nu arunca resturile în nisip.

Citește și:

Trei alimente banale care te ajută să te bronzezi mai repede

1. Morcovii

Morcovii sunt folosiţi ca ingredient principal în multe uleiuri şi creme bronzante datorită conţinutului ridicat de betacaroten. Consumă morcovi la micul dejun sau chiar ca ingredient pentru shake-uri şi milkshake-uri. Te vor ajuta să te bronzezi uniform.

2. Caisele

Şi caisele conţin betacaroten. În perioada verii le putem consuma în salate de fructe sau chiar simple pentru a obţine un bronz perfect atunci când mergem la mare, scrie alegesanatos.ro.

3. Roşiile şi ardeiul gras roşu

Poţi să faci o cură simplă cu roşii şi ardei gras roşu pentru a contribui deciziv la bronzarea pielii tale. Nu trebuie însă să exagerez cu consumul lor. De 4-5 ori pe săptămână este suficient.

Cât de periculos e să te bronzezi la solar

Un studiu restrâns, realizat de International Agency for Research on Cancer, pe 63 de femei diagnosticate cu melanom înainte de a fi împlinit vârsta de 30 de ani, a constatat că 61 dintre ele au folosit solare de tipul pat de bronzare. În cazul în care vă gândiți că poate este mai sigur să vă pregătiți pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul câtorva ședinţe de mers la solar, trebuie să luați în considerare că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu poate fi de ajutor. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu două ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară.

Risc de melanom crescut înainte de 30 de ani

Dacă folosiți solarul înainte de vârsta de 30 de ani , trebuie să știți că acesta crește cu 75% riscul de melanom, una din cele mai agresive forme de cancer. Surprinzător este că deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzare. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauză că efectele negative nu se observă imediat, putând să treacă şi 20 de ani până se fac simţite simptomele afectării... Citește mai mult AICI.

