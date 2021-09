Catinca Roman, bătută de iubit. Abia acum a recunoscut: Îmi era rușine. Am dat explicații penibile, cum că m-am lovit în baie

"L-am părăsit în secunda doi. Nu și-a cerut scuze"

"Am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Abuzul psihologic poate fi subtil și pervers. Începea de la mici remarci de genul că te-ai îngrășat un kilogram, că nu mai ești atrăgătoare. E groaznic, infernal! Prima palmă pe care am primit-o… La momentul respectiv îmi era rușine. Rușinea asta românească o să ne omoare pe toți într-o zi. Am dat explicații penibile, cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. L-am părăsit în secunda doi. Nu și-a cerut scuze, era crescut într-o familie în care violența era ceva banal. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea online "În oglindă”.

Întrebată cum se simte o femeie atunci când este agresată fizic, Catinca Roman a spus: ”E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt perceptută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva. Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde”.

"A fost privit într-un mod dubios"

"Eu am avut întotdeauna un parcurs diferit. Nu m-am căsătorit niciodată, chiar dacă am avut un copil. N-am crezut niciodată în familia standard. Nu zic nu e bine, dar nu e de mine. Pentru mine contează foarte mult întâlnirile cu oameni care îţi marchează în mod diferit anumite perioade ale vieţii", spunea Catinca Roman, în emisiunea "Agenția Vip", de la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

"La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap. Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată", mărturisea vedeta.

