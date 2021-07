Câte clase are Alex Velea, de fapt. Artistul a recunoscut totul: Am rămas repetent un an

Ce salariu uriaș îi dau Andra și Cătălin Măruță bonei filipineze: Face deja parte din familie

Invitat în cadrul emisiunii "Xtra Night Show" de la Antena Stars, Alex Velea a făcut dezvăluiri inedite din copilărie.

Artistul a recunoscut că a rămas repetent la școală și a mărturisit și care a fost motivul.

Deși a fost de multe ori olimpic la limba română, la matematică, până și la limba franceză, artistul a fost nevoit să repete un an din cauza concertelor și evenimentelor la care cânta.

Potrivit spuselor cântărețului, în momentul în care a devenit cunoscut în industria muzicală, lucrurile au început să scârțâie la școală, iar absențele să crească considerabil, astfel că dirigintele său nu a putut face nimic pentru a-i salva situația școlară.

"Mama era disperată"

Se pare că istoria s-a repetat și la facultate, însă acolo a reușit să își ia licența de dragul mamei sale.

"Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele", a povestit Alex Velea, în exclusivitate, la Xtra Night Show.

Ce spune Alex Velea despre meseria de artist

Partenerul de viață al Antoniei a spus că muzica este aproape o loterie și că astăzi poți să ajungi în topuri, iar mâine să dispari. Deși este o meserie riscantă, Alex Vela este extrem de mândru de ceea ce face și a găsit un echilibru în tot.

"Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți… Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat", a mai spus Alex Velea.

Chiar dacă în trecut a fost bun prieten cu Cătălin Măruță, iată că acum ies la iveală noi detalii despre prietenia lor.

Alex Velea a decis să spună tot ce are pe suflet în legătură cu fostul său amic, Cătălin Măruță, după ce ambii au ajuns la cuțite din cauză că prezentatorul de la Pro TV a făcut câteva afirmații în public la adresa Antoniei care l-au revoltat pe cântăreț.

Acum, cei doi nu își mai vorbesc, deși vedeta de televiziune a încercat să remedieze cearta dintre el și artistul iubit de români.

Ei bine, Alex Velea a luat hotărârea de a nu se mai împăca niciodată cu Cătălin Măruță, despre care dă de înțeles că l-a dezamgit profund, mai ales că în interpelările sale căutătoare de raiting ar fi inclus-o în mod repetat și derajat pe iubita lui, Antonia, și nu oricum, ci în moduri jignitoare, dezbătute cu nimeni alții decât foștii prieteni ai lui Alex, cu care acesta a rupt legătura din cauza "nepotrivirilor de opinii".

"M-a jignit prea rău, a jignit-o pe nevastă-mea"

Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a povestit ce anume l-a făcut să nu mai vrea nici măcar să îl vadă în fața ochilor pe Cătălin Măruță, deși, de-a lungul timpului aceștia au avut o frumoasă relație de prietenie, cu atât mai mult cu cât soția vedetei tv, Andra, este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, alături de Antonia și Alex Velea.

"Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta.

Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna", a declarat Alex Velea în emisiunea XNS, de la Antena Stras.