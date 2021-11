Catalog eMag 2021 Black Friday

DCNews va actualiza acest articol, în permanență, cu privire la reducerile pe care le puteți găsi pe eMag în cadrul Black Friday 2021.

De Black Friday 2021 la eMAG, magazinul online oferă reduceri la televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării și anvelope.





Primul val de reduceri anunțat de BLACK FRIDAY 2021:

Bormașină Bosch Professional 12 V, 2 acumulatori 2 Ah, încărcător, valiză profesională - 299.99 Lei



Bere Corona Extra, 24 sticle, 355 ml - 89.99 Lei



Scaun de birou ergonomic Kring New Fit, mesh + PU, Negru - 189.99 Lei



Detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2x54 buc, 108 spălări - 74.99 Lei



Apă de Toaletă Hugo Boss Bottled Night, Bărbați, 100ml - 99.99 Lei



Apă de Parfum Hugo Boss Femme, Femei, 75ml - 99.99 Lei



Geacă Esprit pentru bărbați, negru - 299.99 Lei



Mașină de spălat rufe Samsung WW70T4540TE/LE, 7 kg, 1400 RPM, Clasa D, Add Wash, Steam - 1.099.99 Lei



Laptop ASUS X515MA, procesor Intel® Celeron® N4020, 15.6", Full HD, 4GB, 256GB SSD - 799.99 Lei



Telefon Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Violet - 1.899.99 Lei



Televizor LG 55UP75003LF, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G - 1.699.99 Lei



Scutece-chiloțel Pampers Pants XXL Box, diverse marimi - 99.99 Lei



Trening Puma pentru bărbați/femei - 99.99 Lei



Combină frigorifică Samsung RB34T600CSA/EF, 340 l, Clasa C, No Frost, Compresor Digital Inverter, All around coooling, H 185 cm, Argintiu - 1.599.99 Lei



Televizor Samsung 43AU7172, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G - 1.299.99 Lei



Telefon mobil OPPO Reno 5 Lite, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G, Fluid Black - 999.99 Lei



Cafea Boabe Lavazza Crema e Aroma, 1 Kg - 38.99 Lei



Set cadou ROWENTA Copper Forever YD3059F0, Uscător de păr + Placă de îndreptat, negru/maro - 99.99 Lei



Aspirator cu sac Philips PowerGo FC8243/09, S-bag, 750 W, Etichetă Energetică AAA, Filtru Antialergic - 249.99 Lei

Nu se știe ora de începere a Black Friday 2021 pe eMAG

În 2011, eMAG a zis start BLACK FRIDAY la ora 05.00, în alți ani, nebunia a începutul între orele 06:00 - 07:00. Dar de ce eMAG nu anunță, de la început, ora exactă la care încep reducerile? Răspunsul îl găsiți în rândurile de mai jos.

Toată lumea vrea să afle ora la care eMAG va începe BLACK FRIDAY 2021, doar că, până acum, niciodată nu s-a anunțat.

Una dintre explicații este următoarea: ca în fiecare an, se estimează un trafic record, mult peste anii precedenți. Întotdeauna, aşa s-a și întâmplat. Facem referire aici la numărul de vizitatori simultani. În mediul online, este important, pe de-o parte, volumul de trafic, dar şi distribuţia sa în timp. Concentrarea la oră fixă a sute de mii de vizitatori este fatală chiar pentru cele mai bune servere.

Să luăm drept exemplu cazul din 2012, de BLACK FRIDAY de la eMAG, când serverele au răspuns instantaneu în peste 95% din timp, dar a fost o perioadă de 20 de minute în care site-ul nu a fost online. Dacă s-ar fi anunţat ora exactă, probabil că perioada de cădere ar fi fost mai mare şi revenirea mult mai dificilă.

Anul acesta, clienții Genius primesc un push în momentul în care începe Black Friday 2021

Trebuie să te conectezi la ofertele de Black Friday, motiv pentru care trebuie să asiguri că ești abonat la newsletterul eMAG și vei fi la curent cu toate noutățile, reducerile și produsele vedetă din cel mai așteptat eveniment de cumpărături.

Este recomandat să ai aplicația eMAG actualizată cu cea mai recentă versiune disponibilă și toate datele tale, respectiv adresele de livrare, completate în contul tău de client.

Pentru o plată extrem de rapidă a produselor dorite, îți poți salva cardul bancar în contul tău de client eMAG și astfel, de Black Friday 2021, vei achita comenzile în deplină siguranță și foarte repede.

După plasarea comenzii, produsele selectate de tine sunt rezervate automat, iar livrarea se face în showroom, prin curier, la un oficiu poștal sau în easybox.

Dacă ai comandat un produs al unui partener eMAG Marketplace, acesta iți va livra comanda prin curier sau în easybox. Costul de livrare iți va fi comunicat înainte sa finalizezi comanda.

Din 2011, eMAG organizează Black Friday

Conceptul Black Friday a fost prezentat românilor de eMAG, în anul 2011. Tradiția a fost păstrată în fiecare an, iar clienții din România au putut cumpăra, de la o ediție la alta, produse din ce în ce mai variate, numitorul comun fiind reducerile uimitoare. Nu doar ofertele și reducerile au devenit tot mai atractive, ci și tehnologiile prin care acestea au devenit accesibile clienților: aplicația eMAG, plata rapidă prin card de debit sau de credit, posibilitatea de a achita în rate fără dobândă sau prin eCREDIT. Pentru a fi la curent cu toate noutățile, în fiecare an, cu puțin timp înainte de Black Friday, abonații la newsletter-ul eMAG primesc un ghid menit să le facă experiență de cumpărare și mai simplă.