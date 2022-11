Cât câștigă parlamentarii și europarlamentarii. Gușă: Mă, ce fac ei de banii ăştia? Sunt 500!

"Citeam, pe avion, nişte articole, nişte reviste din astea săptămânale de analiza româneşti. Îmi puneam problema europarlamentarilor. Ce fac ăştia în activitatea lor? După aia, mi-am pus problema parlamentarilor. Nu am putut să disting nişte chestii duse până la capă - uite, în sesiunea asta de toamnă - să zic "uite, mă, ce au făcut parlamentarii sau europarlamentarii". În afară de urlete şi chestii din astea scoase pe bandă rulantă, nu am văzut nicio iniţiativă din asta de îmbunătăţire, de fluidizare.

Am văzut votul ăla pe justiţie care ne-a pus pe burtă, total comandat. Dar oamenii ăştia, atât de bine plătiţi cu 4.000 - 5.000 de euro cât iau ei în România şi cu 10.000 de euro net cât iau în Parlamentul European, mă, ce fac ei de banii ăştia? Nu fac nimic. Avioanele erau pline de parlamentari. Gândiţi-vă că într-un judeţ sunt 10, câţi or fi, mai mulţi în altele. I-am văzut pe toţi în aeroport", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

"Uitându-mă la ei, am rememorat ce am fi putut face în ultima vreme. În afară de chestia aia cu justiţia, cu legea lui pește prăjit, nu am reţinut nimic din sesiunea lor de toamnă. (...) Ce au făcută ăştia? Ce fac ăştia în comisii, mă? Sunt 500!", a mai spus consultantul politic.

"Ţi-au îngropat şi mai adânc România cu noile Legi ale justiţiei. Cum n-au făcut nimic?"

"Ţi-au îngropat şi mai adânc România cu noile Legi ale justiţiei. Cum n-au făcut nimic? Nu trece cu uşurinţă peste chestia asta! Iar totul a trecut pe repede înainte, pe ideea că "hai că ne ridică MCV" - nu cred că se va ridica pentru că sunt prea multe interese. A doua chestiune - "hai că, dacă ne ridică MCV, intrăm în Schengen". Eu sunt de un pesimist robust în privinţa admiterii României. Să vedem ce va fi", a fost reacția analistului politic Bogdan Chirieac.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

Comisia de la Veneţia, raport pozitiv pentru legile justiţiei din România. Care sunt principalele observaţii ale Comisiei

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei) a publicat vineri o opinie urgentă privind trei legi referitoare la sistemul judiciar din România: legea Consiliului Superior al Magistraturii, legea privind organizarea judiciară şi statutul magistraţilor (judecători şi procurori), a informat Consiliul Europei într-un comunicat de presă.



Potrivit comunicatului citat, fiind vorba de o opinie urgentă, comisia nu poate exclude existenţa în cele trei reglementări şi a altor probleme decât cele observate, însă apreciază că în general cele trei legi par să fie orientate în direcţia corectă.



Totuşi, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept şi-a exprimat regretul cu privire la faptul că autorităţile române nu au solicitat Comisiei de la Veneţia un aviz pe cele trei legi înainte de adoptarea lor, scrie Agerpres.

Ministrul Justiţiei salută raportul Comisiei de la Veneţia

Ministerul Justiției salută publicarea avizului urgent al Comisiei de la Veneția, la solicitarea autorităților române, în urma consultărilor efectuate de experții Comisiei cu Ministerul Justiției, CSM, asociații profesionale ale magistraților, societatea civilă, organizații internaționale și diplomatice cu sediul la București, în luna noiembrie a acestui an.

Raportul Comisiei de la Veneția apreciază la modul general faptul că legile Justiției sunt orientate „în direcția corectă”, deși au fost adoptate în procedură de urgență, confirmând astfel, implicit, faptul că, în adoptarea acestora, s-a ținut cont de avizele anterioare ale Comisiei. Citește mai departe>>

