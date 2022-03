„Porcul este un animal care poate fi mâncat. Cred că, de multe ori, este mult mai sănătos decât celebrul pui care are apă, sare etc. Sunt un consumator de carne de porc. Nu consum carne zilnic, dar, dacă am o carne curată de porc, mai slabă, consum. Nu sunt adeptul cefei de porc la grătar”, a zis nutriționistul Cristian Mărgărit în emisiunea „Jungla urbană” de la DC News.

Mâncați soia? Nutriționistul Mărgărit: Sursă extraordinară de proteine sau deșeu

Nutriționistul Cristian Mărgărit a vorbit și despre consumul de soia.

El a explicat că soia nu este atât de bună pentru sănătate, așa cum consideră mulți români.

„Potențiatorii de arome și aromele artificiale te vor face să crezi că ai mâncat ceva bun, chiar dacă ai mâncat niște gunoaie, niște deșeuri. Aici includ și anumite compomente din soia care poate fi gândită și ca o sursă extraordinară de proteine, dar care poate fi gândită și ca un deșeu. Soia nu cred că a vrut să fie mâncată de oameni. Nu cred că era potrivită pentru specia noastră. Nu sunt adeptul consumului de soia. Veganii vin și spun: nu ai putea să mănânci carne cu dinții pe care îi ai. Eu vin și le spun: dar soia ați putea să mâncați cu dinții pe care îi aveți? Dar grâu? Câte procesări suferă un bob de grâu pentru a deveni comestibil? La fel de multe procesări suferă și soia”, a zis Cristian Mărgărit în emisiunea Jungla urbană.

Grijă la diversitate

„Trebuie să avem mare grijă la diversitate. Trebuie să combinăm foarte inteligent alimentele pentru a obține un profil complet de aminoacizi, ideal pentru corpul uman. O alegere care mie îmi place este supa cremă de linte roșie cu chimen. Profilul de aminoacizi din leguminoase se completează foarte bine cu cel din cereale. Foarte important să profităm și de condimente. Mie îmi place să folosesc condimente orientale. Cerealele și carbohidrații merg foarte bine combinate cu turmericul, în limita a unui gram pe zi, înseamnă foarte multe beneficii pentru sănătate. Corpul folosește mai bine insulina, are efect antiinflamator, antioxidant”, a spus Cristian Mărgărit.

