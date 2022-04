Care sunt Dezavantajele si RISCURILE utilizării pe timpul verii a anvelopelor de iarnă?

Vom explica in cele ce urmează de ce conducerea cu anvelope de iarnă în lunile de vară este o idee proastă. Motivele sunt destul de convingătoare și suntem siguri că veți fi și dumneavoastră de acord.

Există motive întemeiate pentru care anvelopele de iarnă sunt atât de indispensabile în anotimpul rece. Sunt fabricate din compuși speciali de cauciuc flexibili și au design lamelat specific al benzii de rulare pentru a oferi cea mai bună aderență în condiții de zăpadă și gheață. Ele funcționează cel mai bine la temperaturi scăzute și precipitații de iarnă, oferind încredere și siguranță șoferilor în situații potențial periculoase.

Dar, în timp ce astfel de anvelope sunt campionii de necontestat atunci când vine vorba de vreme mai rece, aceleași caracteristici le dezavantajează dacă sunt folosite la temperaturi mai ridicate. Un drum uscat, fără gheață sau zăpadă, nu are nevoie de o anvelopă cu margini ușoare pentru a oferi tracțiune, ci dimpotrivă, are nevoie ne pereți laterali fermi dar și flexibili in același timp.

Anvelopelor de iarnă nu le place asfaltul încălzit

Banda de rulare ceva mai moale a unui cauciuc de iarnă se uzează mai repede pe asfaltul încins, motivul fiind compoziția caucicului, care este creat pentru a rămâne moale și flexibil atunci când temperaturile scad sub 7 °C. Aceasta își arată eficiența la atenuarea impactului negativ al temperaturilor reci și oferă tracțiune în condiții de iarnă.

Conducând anutoturismul cu un set de anvelope de iarnă pe tot parcursul anului, aceeași bandă de rulare flexibilă se va uza mai repede la temperaturi mai ridicate. Acest lucru reduce durata de viață cu până la 60%. Există șanse mari să trebuiască să le înlocuiți mai devreme decât dacă le-ați fi schimbat pur și simplu cu anvelope vară la începutul primăverii. Cei de la Vadrexim au întodeauna pe stoc anvelope de vară pentru orice tip de mașina și pentru toate buzunarele.

Recomandarea noastră pentru vremea caldă este să folosiți anvelope de vară sau all-season care, prin comparație cu cele de iarna, sunt fabricate cu un amestec diferit de cauciuc conceput să reziste la temperaturi mai ridicate. Și, ați ghicit corect, dacă priviți altfel, compușii utilizați în anvelopele de vară ar deveni duri și casanți în condiții de iarnă.

Reducerea consumului de combustibil

Dacă folosești anvelope de iarnă vara, un alt lucru de știut este că vei ajunge să plătești mai mult pentru combustibil.

Pe asfalt cald, rezistența la rulare a unei anvelope de iarnă este substanțial mai mare decât a unei anvelope de vară sau toate anotimpurile. Asta deoarece compusul de cauciuc mai moale își schimbă forma, duce la o rezistență mai mare la rulare și la o creștere a consumului de combustibil, ceea ce înseamnă că va trebui să vizitați benzinăria mai des decât este necesar.

Consecințele conducerii cu anvelopele de iarnă, vara afectează mediul și calitatea generală a vieții. Consumând mai mult combustibil, mașina ta va emite cantități mai mari de dioxid de carbon. În plus, va fi mai zgomotos, ceea ce face călătoriile mai puțin confortabile.

Un impact puternic în legătură cu manevrabilitatea și siguranța mașinii

Dacă nu treceți la anvelope all-season sau de vară pe vreme caldă, mașina dumneavoastră nu va avea capabilități optime de manevrabilitate pentru siguranță, mai ales dacă sunteți forțat să faceți viraje bruște.

Să ne imaginăm un scenariu în care un șofer trebuie să facă o manevră de urgență. Anvelopele de iarnă pe asfalt uscat sunt prea moi. Manevrarea nu va fi la fel de receptivă pe cât ar putea fi într-o situație critică.

De asemenea, distanța de oprire este mai mare. Testele arată că în cazul conducerii masinii cu anvelope de iarnă pe timpul verii va crește distanța de frânare cu cel puțin 10% pe asfalt uscat și cu 26% pe asfalt umed.

Dintr-o perspectivă pe termen lung, anvelopele de iarnă care au fost lăsate pe toată primăvara, vara și toamna până în iarna următoare vor avea probabil uzate blocuri de rulare (din cauza compusului lor mai moale). Anvelopele de iarnă cu adâncime insuficientă a benzii de rulare nu vor oferi la fel de multă aderență sau tracțiune pe suprafețele înzăpezite și înghețate, iar aceasta este o considerație importantă pentru siguranța la conducere.

