Carantină națională. Medicul Jurma, după propunerea lui Rafila, spune că Iohannis ar trebui să asculte și de PSD

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri, că în urma discuţiilor cu cei afectaţi de pandemie, ar fi necesară o carantină naţională, „ care trebuie să ţină cont de realităţi şi nu care să îngrozească lumea”.

Octavian Jurma a spus că este cea mai bună poziționare venită din partea unui politician, acesta fiind desigur și medic. În acest context, Octavian Jurma a spus că președintele Klaus Iohannis ar trebui să plece urechea și pe la PSD.

”E adevarat ca e o declaratie de lupta care vine cam dupa ce dusmanul a inceput sa se retraga din proprie initiativa, dar e o declaratie binevenita si importanta. Evident carantina ne-ar fi ajutat maxim daca se adopta cel tarziu la finalul lunii septembrie cand am depasit 10,000 de cazuri pe zi. Intr-o tara condusa de oameni normali, s-ar fi luat la 3 la mie pentru ca dupa acest nivel sistemul medical incepe sa cedeze.

Fara indoiala domnul dr. Rafila stie asta si cu toate acestea are dreptate sa ceara si acum carantina.

Pentru ca:

1. Suntem intr-o stare de anarhie sanitara si este imperativa restaurarea ordinii sanitare inainte sa devina dezordine sociala.

2. Chiar daca am inceput coborarea, aceasta va fi lunga si, ca orice coborare, adesea mai anevoioasa decat urcarea. Carantina poate scurta mult perioada de revenire la un nivel suportabil in spitale si ne poate garanta un Craciun sub 1 la mie, salvand in proces mii de vieti.

3. Poate oferi ragazul necesar adoptarii unei legislatii corecte de vaccinare si iesire selectiva din carantina cu ajutorul certificatului verde.

Se va adopta carantina? Evident ca nu! Este mai degraba o declaratie politica decat o declaratie de intentie, dar este o declaratie foarte importanta pentru ca invita Presedintele Romaniei sa declarare starea de urgenta care este necesara inca de la inceputul lunii.

Domnul dr. Rafila este unul dintre cei mai credibili politicieni din Romania astazi si aceasta declaratie reprezinta de asemenea pozitia oficiala a PSD, cel mai mare partid parlamentar.

Am fost mereu convins ca Presedintele ar fi trebuit sa invite PSD sa participe la adoptarea unor solutii pentru gestionarea crizei inca de anul trecut in virtutea rolului sau constitutional de "presedinte al tuturor romanilor". Obsesia sa cu discursul plin de ura impotriva "ciumei rosii" ne-a costat foarte multe vieti si vedem ca acum a fost abandonat cu usurinta in favoarea unui discurs la fel de inversunat importiva "ciumei albastre".

Cred ca poporul nostru sufera deja prea mult din cauza pandemiei de virus ca sa mai poata indura si pandemia de ura pe care o raspandesc cei care ne conduc acum. Avem semne clare ca multi politicieni incep sa inteleaga ca in aceasta directie doar apologetii urii de la rasarit vor avea de cistigat in Romania.

Asadar, declaratia domnului Rafila este o recunoastere a gravitatii situatiei si a necesitatii unor masuri exceptionale. Masurile anuntate saptamana trecuta nu sunt exceptionale, sunt banale si aproape jignitoare in contextul epidemiologic in care ne aflam. Chiar daca nu ne mai ajuta foarte mult in valul 4, aceasta pozitie ne poate ajuta enorm in prevenirea valului 5, daca va fi urmata si de formarea unui grup multipartinic care sa elaboreze o stategie reala de lupta impotriva COVID-19 cu larg sprijin politic parlamentar”, a spus medicul Octavian Jurma.

"Nu vreau o carantină care să îngrozească lumea"

Întrebat despre o eventuală carantină națională, deputatul PSD spune: „Da, dar o carantină la nivel național care să țină seama de realități. Noi întotdeauna am avut o carantină care a îngrozit lumea. Nu vreau să avem o carantină care să îngrozească lumea, ci să presupună reducerea activităților care să fie sprijinită de populație, să fie explicată populației, să existe un interval liber înainte de măsuri așa încât toată lumea să se poate pregăti, fie o familie, fie un agent economic. Și acest lucru se face împreună, cu participarea celor care sunt afectați, nu se face împotriva celor care sunt afectați. Întotdeauna măsurile la noi au fost împotriva lor”.

"Eu sunt foarte afectat și nu pot să cred"

Rafila adaugă că suntem o societate care trebuie să funcționeze pe bază de solidaritate: lumea nu trebuie speriată, ci să participe la efortul național. Întrebat mai departe despre cei care protestează chiar și față de restricțiile mai puține aspre, Rafila afirmă că toată lumea are dreptul la opinie.

"Totuși, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem. Eu sunt foarte afectat și nu pot să cred că un om din țara asta nu este foarte afectat de această cifră înfiorătoare de 500 de decese care se înregistrează în fiecare zi. Comportamentul individual și prin soluțiile generale care care se aplică colectiv putem să controlăm acest lucru într-un timp mai scurt și să avem mai puține victime, pagube economice și sociale sau putem tergiversa. Tot timpul să venim cu jumătăți de măsură, cu lipsă de asumare și atunci sigur că ajungem într-o situație care o să ne aducă în continuare în fruntea clasamentelor mondiale în ceea ce privește numărul de morți din România”, adaugă deputatul social-democrat.