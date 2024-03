Candidaţii PNL la Consiliul judeţean şi Primăria Craiova. Numele anunțate

PNL Dolj i-a desemnat, duminică, pe Nicuşor Roşca şi Nicolae Giugea să intre în cursa electorală pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, respectiv primar al municipiului Craiova.

Potrivit unui comunicat de presă remis Agerpres, cei doi au fost desemnaţi de Colegiul Director Judeţean al PNL Dolj care s-a întrunit în mod statutar duminică, la Craiova, pentru a stabili candidaţii partidului pentru alegerile locale din acest an ce vor avea loc pe data de 9 iunie.

Cine este Nicuşor Roşca

În cadrul aceleiaşi şedinţe, au fost stabiliţi şi candidaţii filialei doljene a Partidului Naţional Liberal pentru primăriile localităţilor din judeţ.

Nicuşor Roşca a absolvit Facultatea de Horticultură din Craiova în 1998 şi are un master la SNSPA în 2008. În 2009, a obţinut doctoratul în cadrul Universităţii din Craiova. A fost director executiv adjunct în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Dolj, prefect de Dolj în perioada 2020 - 2022, iar în prezent ocupă funcţia de subprefect al judeţului.

"Am condus judeţul în perioada pandemiei cu echilibru şi dedicare şi am reuşit împreună să evităm un dezastru epidemiologic. Am constatat atunci nu numai că doljenii sunt oameni frumoşi, dar şi că sunt extrem de echilibraţi şi inteligenţi, demonstrând întregii ţări că ştiu să se descurce în cele mai vitrege condiţii de viaţă. Sunt convins că, de la vârful Consiliului Judeţean Dolj, voi reuşi să fac mai mult pentru acest judeţ, din păcate unul dintre cele mai sărace din ţară, şi, împreună cu echipa PNL, să punem Doljul în fruntea clasamentului naţional al dezvoltării", a declarat Roşca.

Cine ste Nicolae Giugea

Nicolae Giugea a absolvit Facultatea de Horticultură din Craiova în 1989 şi Facultatea de Drept a aceleiaşi universităţi în 2006. În 2001 a obţinut titlul de doctor, iar în prezent este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Horticultură din Craiova şi conducător de doctorat. În perioada 1995 - 2005, a fost directorul Staţiunii Didactice Banu Mărăcine. A fost în două rânduri prefect de Dolj, între anii 2005 - 2007 şi 2011 - 2012, şi preşedinte al ADS între 2009 şi 2011. Din 2016 este deputat.

"Craiova, acest oraş istoric al României, capitala celei mai frumoase regiuni, Oltenia, merită mai multă atenţie şi o mai mare implicare din partea autorităţilor locale. Din păcate, în ultimii treizeci de ani, Cetatea Banilor nu şi-a atins niciodată potenţialul economic pe care îl are. Lipsa investiţiilor în economia reală constituie motivul principal al depopulării oraşului şi judeţului nostru. Din fericire, nu este totul pierdut şi sunt convins că, în ceasul al doisprezecelea, voi reuşi, cu sprijinul dumneavoastră, 'să scutur' oraşul de sărăcie şi să-l relansăm socio-economic, astfel încât peste ani să ne mândrim cu toţii că locuim într-unul dintre cele mai frumoase şi moderne municipii din România", a spus Giugea.

