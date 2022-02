Bicarbonat de sodiu cu lămâie. Remedii eficiente și simple

Amestecul de bicarbonat de sodiu și suc de lămâie a devenit un remediu popular. Unii oameni susțin că bicarbonatul de sodiu și sucul de lămâie pot îmbunătăți pielea, pot trata arsurile la stomac și pot albi dinții, conform medicalnewstoday.com.

Mai multe studii științifice au examinat separat beneficiile pentru sănătate ale bicarbonatului de sodiu și ale sucului de lămâie, dar nu există prea multe cercetări care să susțină efectele combinate ale acestor două ingrediente.

Ingrijirea pielii



Bicarbonatul de sodiu va crește pH-ul pielii.



Sucul de lămâie pare să aibă aplicații evidente de îngrijire a pielii, deoarece conține concentrații de vitamina C și acid citric, care ambele oferă beneficii puternice pentru piele.



Cu toate acestea, celulele pielii resping în mod natural moleculele solubile în apă, cum ar fi vitamina C. Aceasta înseamnă că foarte puțină vitamina C va pătrunde efectiv în piele.



Conținutul ridicat de acid al sucului de lămâie poate scădea nivelul pH-ului pielii.

Neutralizarea acidului gastric

Excesul de acid stomacal poate provoca simptome incomode, cum ar fi arsuri la stomac, vărsături și indigestie.



Mulți oameni cu exces de acid stomacal iau antiacide fără prescripție medicală (OTC) pentru a-și ameliora simptomele. Consumul de bicarbonat de sodiu și suc de lămâie împreună poate neutraliza, de asemenea, acidul din stomac într-un mod similar cu un antiacid.



Un studiu din 2017 a examinat efectele antiacide ale diferitelor alimente. Autorii acestui studiu au creat acid stomacal artificial cu un pH de 1,2. Deși sucul de lămâie în sine nu a avut aproape niciun efect, bicarbonatul de sodiu a neutralizat cu succes acidul sintetic din stomac.





Albirea dintilor



Multe produse de îngrijire orală conțin bicarbonat de sodiu datorită proprietăților sale antibacteriene și capacității sale de a îndepărta placa bacteriană fără erodarea smalțului dentar.



Bicarbonatul de sodiu poate ajuta, de asemenea, la eliminarea petelor dentare la nivel de suprafata, ceea ce il face o alternativa eficienta si accesibila la albirea tradițională a dinților. Cu toate acestea, există puține dovezi care să sugereze că adăugarea de suc de lămâie la bicarbonat de sodiu va spori beneficiile dentare ale bicarbonatului de sodiu.





