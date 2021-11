Bianca Drăgușanu, despre cum câștigă, de fapt, sume FABULOASE. Provocare în direct: Dacă mă plătești bine, o fac. Creierul face diferența!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc, iar când vine vorba despre partea financiară, blondina este cât se poate de mulțumită, ducând o viață în lux și opulență, așa cum nu se ferește să recunoască.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Bianca Drăgușanu a dezvăluit cum și-a câștigat banii de-a lungul timpului și cum a reușit să adune sume fabuloase.

"Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes. Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi am cu o casă de pariuri, etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul", a spus ea.

În plus, ea a dezvăluit că succesul ei s-a datorat și calităților intelectuale.

"Dacă vă interesează, am luat BAC-ul cu 9,50. Dacă urmam o facultate de medicină, pentru că pasiunea mea mare e medicina estetică, cred că eram printre cei mai buni. Am făcut doi ani de ASE și îmi pare rău că nu am continuat", a mai spus ea.

Cătălin Măruță, provocare pentru Bianca Drăgușanu: "Dacă mă plătești bine, o fac"

În timpul inteviului, Cătălin Măruță i-a lansat blondinei o provocare, fiind îndemnat de telespectatorii care pot trimite mesaje în timp real în emisiune, pe pagina oficială a show-ului.

Pentru că mulți români sunt curioși cum arată vedeta fără pic de machiaj, dat fiind faptul că de-a lungul anilor a fost aspru criticată pentru operațiile estetice și felul în care arată pe rețelele de socializare și la fiecare apariție publică, Măruță a spus: "Ce zici dacă vii o dată la TV să te demachezi, live?".

"Dacă mă plătești bine, o fac, dar nu o să fac nimic gratis ca să demonstrez ceva cuiva. Am mai făcut asta în urmă cu mult timp la o emisiune. Eu sunt frumoasă oricum. Nu am nici gene, mi-am aplicat doar acum, dar le dau jos", i-a răspuns imediat Bianca Drăgușanu.

În urmă cu ceva timp, invitată în emisiunea "Teo Show", Bianca Drăgușanu spunea că: "sunt în cea mai bună variantă a mea, pentru că mereu îmi place să fac un update. Atât timp cât mă simt bine în pielea mea este că nu vreau să devin Angelina Jolie. Eu sunt Bianca Drăgușanu. Sunt două categorii de femei: care acceptă că vor să fie ca mine și alea care critică buzele mele, dar ele pozează și postează ca și mine, îmi copiază și pozițiile de pe Instagram unde și la astea stau să mă gândesc să nu fie ca altcineva".

De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristei, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău, pentru afacerile sale și contractele pe care le are.

Recent, invitată în platoul emisiunii "Teo Show" de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a răspuns la mai multe întrebări piperate, una dintre ele făcând referire la cea mai mare sumă de bani pe care a obținut-o dintr-un contract.

Răspunsul vedetei a șocat pe toată lumea, dar mai ales pe Bursucu, iar completarea Biancăi Drăgușanu a pus capac.

