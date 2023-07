Bianca Andreescu, calificare în turul doi la Wimbledon: Cred că pot să mă descurc foarte bine dacă dau 100% și rămân concentrată

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, s-a calificat în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după victoria în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-2, cu Anna Bodnar (Ungaria), meci disputat joi, după mai multe amânări din cauza ploii.

Andreescu (locul 50 WTA), o va avea ca adversară în turul următor pe ucraineanca Anhelina Kalinina (locul 26 WTA), care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 6-3, de spaniola Jessica Bouzas.

”Cred că am jucat destul de bine. În primul set am făcut ceea ce trebuia să fac, dar pe iarbă este cam greu dacă nu poți să-ți ți serviciul și în al doilea set mi-am pierdut serviciul de două ori și ea l-a câștigat. În setul 3 am luptat până la sfârșit și asta m-a ajutat azi.

N-am jucat așa de bine pe iarbă anul ăsta, dar acum avem un alt turneu, Wimbledon. Cred că pot să mă descurc foarte bine dacă dau 100% și rămân concentrată”, a declarat Bianca Andreescu pentru Eurosport.



Tot joi, kazaha Elena Rîbakina, deţinătoarea trofeului şi-a asigurat calificarea în turul al treilea al Grand Slam-ului londonez, graţie victoriei cu 6-2, 7-6 (7/2) în faţa franţuzoaicei Alize Cornet.



Următoarea adversară a campioanei en titre de la All England Club va fi Katie Boulter, cea mai bine clasată jucătoare britanică (locul 89 WTA), învingătoare cu 6-0, 3-6, 6-3 în meciul cu bulgăroaica Victoria Tomova.

Bianca Andreescu, mesaj de susținere pentru Simona Halep

Bianca Andreescu a ținut să îi transmită un mesaj de susținere Simonei Halep, fostul lider mondial, și câștigătoarea turneului în 2019, care în prezent este suspendată provizoriu din cauza acuzațiilor de dopaj cu Roxadustat.

”E păcat ce se întâmplă pentru ea. Are o carieră foarte frumoasă și știu că vrea să revină. Și cred că o să revină, am încredere în ea. Da, îți țin pumnii, Simona. Sper că o să fii pe teren în curând”, a spus Bianca Andreescu pentru Eurosport.

Rezultatele turneului feminin

Turul 1

Irina-Camelia Begu (România/N.29) - Rebecca Marino (Canada) 6-2, 3-6, 6-2

Bianca Andreescu (Canada) - Anna Bondar (Ungaria) 6-3, 3-6, 6-2

Anhelina Kalinina (Ucraina/N.26) - Jessica Bouzas (Spania) 6-4, 6-3

Aliaksandra Sasnovici (Belarus) - Nuria Parrizas (Spania) 6-2, 6-1

Viktorija Golubic (Elveţia) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 6-3, 7-6 (7/4)

Jule Niemeier (Germania) - Karolina Muchova (Cehia/N.16) 6-4, 5-7, 6-1

Dalma Galfi (Ungaria) - Linda Noskova (Cehia) 6-7 (6/8), 6-2, 6-2



Turul 2

Ana Bogdan (România) - Alycia Parks (SUA) 1-6, 6-3, 6-2

Sorana Cîrstea (România) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.17) 4-6, 7-6 (8/6), 6-4

Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.13) - Jaqueline Cristian (România) 4-6, 6-2, 6-4

Petra Martic (Croaţia/N.30) - Diane Parry (Franţa) 4-6, 6-3, 6-3

Magda Linette (Polonia/N.23) - Barbora Strycova (Cehia) 6-4, 6-7 (6/8), 6-3

Belinda Bencic (Elveţia/N.14) - Danielle Collins (SUA) 3-6, 6-4, 7-6 (10/2)

Victoria Azarenka (Belarus/N.19) - Nadia Podoroska (Argentina) 6-3, 6-0

Elina Svitolina (Ucraina) - Elise Mertens (Belarus/N.28) 6-1, 1-6, 6-1

Sofia Kenin (SUA) - Wang Xinyu (China) 6-4, 6-3

Jessica Pegula (SUA/N.4) - Cristina Bucșa (Spania) 6-1, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (Italia) - Rebeka Masarova (Spania) 6-3, 6-1

Lesia Țurenko (Ucraina) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-1

Marketa Vondrousova (Cehia) - Veronika Kudermetova (Rusia/N.12) 6-3, 6-3

Donna Vekic (Croaţia/N.20) - Sloane Stephens (SUA) 4-6, 7-5, 6-4

Marie Bouzkova (Cehia/N.32) - Anett Kontaveit (Spania) 6-1, 6-2

Caroline Garcia (Franța/N.5) - Leylah Fernandez (Canada) 3-6, 6-4, 7-6 (10/6)

Katie Boulter (Marea Britanie) - Viktoria Tomova (Bulgaria) 6-0, 3-6, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.3) - Alize Cornet (Franţa) 6-2, 7-6 (7/2)

Anastasia Potapova (Rusia/N.22) - Kaja Juvan (Slovenia) 6-3, 7-5

Mirra Andreeva (Rusia) - Barbora Krejcikova (Cehia/N.10) 6-3, 4-0 (abandon Krejicikova).

