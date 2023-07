Sorana Cîrstea uimește la Wimbledon 2023. S-a calificat în turul al treilea, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko / Foto - Video

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, care s-a impus după mai bine de două ore şi jumătate de joc, pierduse toate cele trei dueluri de până acum cu Jelena Ostapenko, locul 17 WTA, care a fost cap de serie numărul 17 la actuala ediţie de la Wimbledon. Cîrstea nu a depăşit niciodată turul 3 la Wimbledon, ea mai atingând de patru ori această fază a competiţiei, în 2009, 2012, 2017 şi 2021.

Sorana Cîrstea va juca în turul următor cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 13. Haddad Maia a trecut greu joi de românca Jaqueline Cristian (133 WTA), 4-6, 6-4, 6-4. Brazilianca este semifinalistă în urmă cu câteva săptămâni la Roland Garros.

WHAT IS GOING ON IN THE WOMEN'S DRAW! ????



Sorana Cirstea STUNS the Birmingham champion Jelena Ostapenko in three sets and moves to the third round at #Wimbledon. pic.twitter.com/Ye0rsMHK4H