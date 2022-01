Băutura miraculoasă care te ajută să îți revii după sărbători, eliminând TOXINELE din organism

După sărbători, perioadă în care am mâncat tot felul de preparate tradiționale pline de grăsimi, s-ar putea să avem nevoie de o cură de detoxifiere. Pe lângă faptul că vom ajuta ficatul să elimine toxinele, am putea scăpa și de kilogramele în plus acumulate în ultima perioadă. Pentru asta sunt foarte potrivite ceaiurile din plante, scrie Realitatea.net. Putem opta pentru diverse soiuri de plante, în funcție de cât de ușor le putem găsi sau dacă avem anumite preferințe din punct de vedere al gustului pe care îl are ceaiul.

Păpădia are efecte depurative, diuretice şi sudorifice, ajutând la eliminarea rapidă a toxinelor din ficat. Se pot bea două căni de ceai zilnic, pe o perioadă de o lună.

Ceaiul de mentă ajută la digestie şi taie pofta de mâncare. Atenție însă, trebuie consumat cu precauţie. Asta pentru că, consumat în cantităţi mari, poate favoriza apariţia constipaţiei. Sunt permise trei căni pe zi şi este de preferat să fie alternat şi cu alte ceaiuri de slăbit.

Totuși, unul dintre cele mai eficiente ceaiuri cu efect detoxifiant este ceaiul verde. Acesta este bogat în antioxidanţi care topesc grăsimile şi împiedică absorbţia acestora în sânge. Ceaiul verde este benefic și pentru curele de slăbit, la echilibrarea fluidelor din organism şi pentru a inhiba dezvoltarea celulelor nocive. Şi ceaiul negru are efect detoxifiant. În plus, acesta are și acţiune antimicrobiană şi de reglare a glicemiei. În curele de detoxifiere putem alege și ceai de urzică, ceai de coada calului, ceai din frunze de dus sau ceai de anghinare.

DIETA perfectă după Crăciun. Îți schimbi doar micul dejun

Cu acest meniu detox puteți da repede jos kilogramele și reveni la silueta de invidiat în câteva zile. Nu va trebui să depui prea mult efort, trebuie doar să îți schimbi micul dejun. Ar fi bine și să renunți la vicii, în cazul în care le ai, adică la fumat și la alcool. În doar 5 zile vei reuşi să slăbeşti 3 kilograme. Vezi meniul pentru întreaga săptămână AICI. Luni poți alege să mănânci un grapefruit cu doua oua fierte, dar și un ardei iute uscat.

