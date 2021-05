BANCUL ZILEI:  Ce se poate întâmpla când îți suspectezi soția de adulter

Intr-o zi, se hotari sa vina acasa la o alta ora ca de obicei si a surprins-o efectiv, dormind cu alt barbat.

Scoase revolverul cu grija, ca sa nu-i trezeasca… ia arma… si cand era gata sa traga primul glont… incepu sa se gandeasca….

In ultimul timp, isi daduse seama ca viata lui de barbat casatorit, se imbunatatise.

Sotia nu-i mai cerea bani sa cumpere carne, nici pentru haine, bijuterii sau pantofi, cu toate ca aparea mereu cu o rochie noua, o bijuterie noua sau sandale la moda.

Copiii schimbasera scoala publica din cartier, cu o scoala privata, intr-un cartier elegant al orasului. Ca sa nu mai spunem, de noua masina pe care sotia o achizitionase, in ciuda faptului ca de 4 ani nu-i mai crescuse salariul si de atunci am suspendat cota lunara pe care trebuia sa i-o dau.

Iar de provizii, ce sa mai vorbim. Niciodata nu a avut atata abundenta in casa, ca in ultimele luni.

Si plata luminii, apa, telefon, internet, mobile, carduri de credit, de cat timp nici nu mai auzise vorbind despre ele.



A pus arma inapoi cu aceiasi grija ca sa nu-i trezeseasca si a iesit din camera incetisor.

S-a oprit in usa salonului.

A aprins o tigara, a reflectat un pic si si-a zis:

“Tipul plateste chiria, supermarketul, educatia copiilor, facturile casei, masina? Toate cheltuielile casei? Eu ma culc cu ea in fiecare zi…

Si, iesind din casa, casa lui, trase concluzia:

- La naiba!!! INCORNORATUL sunt EU!!!