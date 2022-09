Badea, despre Ciocăzanu: „M-am ciupit să văd dacă e adevărat” / TVR nici acum nu ne-a răspuns la marea întrebare privind noul șef al știrilor TVR

„Când am văzut știrea aceasta, m-am ciupit să văd dacă este adevărat sau nu. Laurențiu Ciocăzanu este noul șef al Știrilor TVR. Înainte era Prisăcariu, ceva haștagist. M-am bucurat că a fost și el șef. Când am văzut că pleacă, m-am întristat. Apoi, când am văzut că vine Ciocăzanu, gata, s-a închis orice discuție.

Ciocăzanu a fost și la trust la Patriciu, i-a luat mulți bani, apoi a plecat în Spania unde a vândut cafeluțe și chiftele o perioadă că nu mai avea loc pe aici, pe cocioc. Apoi, și-a găsit loc pe cocioc, iar acum e noul șef al Știrilor TVR. Și Turturică este șef la TVR. Extraordinar. Ciocăzanu, șef la Știrile TVR. Dumnezeu! Dar luați-l și pe Cartianu! Așa da! Puneți-l șef la orice. În orice caz, când am auzit că Laurențiu Ciocăzanu este șef la Știrile TVR, prima dată am crezut că este vrăjeală. Am zis că este prea tare ca să fie adevărat. Sunt bucuros toată viața. Până pleacă sunt bucuros. Eu sper să rămână acolo toată viața mea. După ce se termină viața mea, mă lasă rece”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Laurenţiu Ciocăzanu este noul şef al Ştirilor TVR după plecarea lui Cătălin Prisăcariu din Televiziunea Română.

Victor Ciutacu spune că Laurențiu Ciocăzanu nu are studii superioare. Cu toate acestea, lucrează la o instituție „bugetară” unde studiile ar trebui să existe.

„Ospatarul fara studii superioare Ciocazanu, numit la sefia stirilor TVR in locul demisionarului rezist Prisacariu. Autorul ororii e civilul cu sofer de la SRI Turturica. Deocamdata, numai nespalatu’ de Cartianu e inca pe afara”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Laurenţiu Ciocăzanu va coordona activitatea Direcţiei Ştiri a Televiziunii Române, chiar de astăzi, 1 septembrie 2022. Până în prezent, a avut mai multe joburi - de la ospătar, la jurnalist.

DC News a trimis o solicitare către TVR și către Laurenţiu Ciocăzanu pentru a ne spune ce studii are noul șef al Știrilor TVR. Când vom primi, răspunsul îl vom publica.

