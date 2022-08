Sindicatul TVR cere anchetă. Șeful Știrilor, Cătălin Prisăcariu, acuzat că i-a spus unei colege: Marș afară, panaramă!

Sindicatul a luat act de sesizarea unui membru de sindicat din Societatea Română de Televiziune, care a semnalat comportamentul lui Cătălin Prisăcariu, coordonatorul interimar cu atribuții de Director al Direcției Știri. Jurnalista Magdalena Moreh susține că Prisăcariu ar fi jignit-o în prezența mai multor colegi.

“Doresc să vă semnalez comportamentul intolerabil şi incalificabil al directorului de la ştiri, dl.Cătălin Prisacariu. Am fost jignită într-un mod inimaginabil, în repetate rânduri, de către dl.Prisacariu, scrie în memoriul dat publictății de către Mediasind, Magdalena Moreh. Iată cel mai recent incident, deosebit de grav, petrecut pe 23 august, 2022, orele 19. Dl.director ne-a convocat la şedinţa de sumar. A întrebat daca avem un file despre cele 6 luni de la invazia rusă din Ucraina. I-am răspuns că, ţinând cont că a doua zi, pe 24 august, se împlinesc cele 6 luni, file-ul va fi, în mod firesc, pe 24 august. Imediat, dl director Prisacariu a lansat o cascadă de injurii şi calomnii. Vă dau câteva exemple: “eşti o incompetentă”, „o incompetentă nenorocită”, „nu faci nimic”, “voi, la externe, nu faceţi nimic”, „marş, panaramă”, „ieși afară, panaramă”, “marș de aici”, “marş acasă” (în condiţiile în care mai aveam de stat nişte până la sfârşitul programului). Cuvintele “marş” şi “panaramă” au fost repetate de cel puţin 8-10 ori. La adresa mea, desigur. Dl.director a avut această ieşire de faţă cu producătorii şi cu colega mea de la externe Cuvintele incalificabile pe care mi le-a adresat dl.Prisacariu şi atitudinea plină de dispreţ faţă de eforturile depuse de mine şi de colega mea de tură, mi-au provocat: tahicardie, dispnee şi creşterea tensiunii arteriale. Ataşez adeverinţa medicală de la cabinetul TVR , cu starea mea post-conflict. Menţionez că sunt o persoană sănătoasă, fără antecedente de natură cardiacă sau nervoasă” - se arată în sesizarea trimisă Mediasind.

”A început să țipe...și alte mitocănii”

Totodată, jurnalista sesizează că nu este prima dată când este supusă agresiunilor din partea lui Cătălin Prisăcariu: “Este cel de al doilea incident de acest gen. La sfârşitul lunii aprilie am avut criza de lombalgie şi nu am putut veni la serviciu 5 zile, pentru că nu m-am putut mişca. De cum a debutat criza, normal că am luat legătura cu medicul meu de familie din TVR, care mi-a prescris tratamentul, imediat am anunţat şeful redacţiei de ştiri externe de-atunci şi pe toţi colegii din tură. Toată lumea a ştiut, tura nu a rămas descoperită, nu a fost nicio problemă. Întrucât aveam zile de C.O. rămase de anul trecut, am recurs la acele zile, fără să cer concediu medical, pentru că mi-ar fi afectat salariul, iar eu sunt la minimul grilei. Când am revenit, am mers la dl.Prisacariu (a fost primul meu contact cu domnia sa) care a început să ţipe la mine, spunându-mi, printre alte mitocănii, “te-ai p...t pe mine, nu m-ai anunţat, nu semnez nicio zi liberă, cine te crezi, ieşi afară, afară ! Şi să nu mai vii aici decât când te chem eu !” Scena a avut loc în secretariatul ştirilor. Menţionez că aveam Scrisoare Medicală de la doctorul de familie din TVR, în care era explicat tot episodul de lombalgie”

Sindicatul susține că acest caz grav nu este singurul în care este implicat șeful știrilor, acesta ar mai fi jignit și alți angajați din TVR, chiar în timpul unei ședințe de sumar atunci când a avut o nouă criză de nervi, dar și împotriva liderilor de sindicat .

” Având în vedere încălcarea flagrantă a prevederilor Codului Muncii și ale Contractului Colectiv de Muncă din SRTV prin fapte care sunt incompatibile cu calitatea de angajat al unei instituții publice, mai ales una de presă, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR solicită președintelui – director general al SRTV, Dan Cristian Turturică, să pună capăt de urgență interimatului lui Cătălin Prisăcariu la cîrma știrilor TVR și să convoace Comisia de cercetare disciplinară în vederea concedierii acestuia. Este extrem de grav ca astfel de comportamente huliganice să afecteze drepturile și sănătatea profesioniștilor instituției publice și, implicit imaginea și prestigiul Televiziunii Române. SRJ MediaSind va acorda jurnalistei Magdalena Moreh asistență juridică gratuită în instanță și în fața instituțiilor de cercetare penală”, se arată în comunicatul Mediasind.

TVR nu a reacționat în cazul solicitărilor Mediasind. Ultima precizare a ”Centrului de presă TVR” este un drept la replică din 13 mai 2022.

