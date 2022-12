"Am avut foarte multă ceaţă. Este un fenomen care poate deveni periculos în perioada aceasta, cu atât mai mult cu cât este asociat şi cu temperaturi scăzute, temperaturi negative. Am avut în toată zona extracarpatică, toată zona joasă, temperaturi sub 0 grade. Asociate cu ceaţa joasă, cu burniţă, cu un sol mai umed, produce gheţuş şi devine periculoasă. Mai ales că ceaţa a avut şi vizibilitate foarte scăzută", a spus meteorologul Alina Şerban într-un interviu pentru DC NEWS.

Ultima avertizare nowcasting de ceaţă a fost emisă marţi dimineaţă, pe 27 decembrie.

Potrivit meteorologilor, codul galben a fost valabil până la ora 10:00 în zona joasă a judeţului Bacău, respectiv în 80 de localităţi, în alte 66 de localităţi din zona joasă a judeţului Neamţ şi în 73 de localităţi din Vrancea. S-a semnalat local ceaţă, care a determinat scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociată cu burniţă. Aceasta a putut favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau a gheţuşului.



Fenomene similare au persisttat până la aceeaşi oră în judeţele Galaţi, Olt, Dolj, Giurgiu şi Teleorman.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM, conform Agerpres.

Greşeala pe care o fac şoferii pe ceaţă

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în mai multe rânduri cum se conduce în condiţii de ceaţă. Iată câteva sfaturi utile.

"Pe autostradă, vizibilitatea redusă face cele mai multe probleme. Dacă atunci când circulăm pe un drum naţional, pe o bandă dus, una întors, circulăm în coloană, şi avem o singură grijă, adică distanţa faţă de cel din faţă, şi să îl urmărim pe cel din spate, când suntem pe autostradă apare efectul de turmă. Adică e o problemă psihologică. Dacă mergem pe vizibilitate redusă pe autostradă, cu 80-90 km/h şi la o anumită distanţă faţă de maşina din faţă, şi trece unul pe lângă cu 180 km/h, vom respinge acel partener de trafic. Dar când cel de lângă noi merge cu 10-15 km/h la oră mai repede, vom decide instinctiv că mergem prea încet, şi că, dacă cel de lângă noi o poate face, putem şi noi. Şi ajungem să mergem din ce în ce mai tare şi mai aproape de maşina din faţa noastră, fără să realizăm că ne punem în pericol.

Pe autostradă nu se întâmplă nimic de obicei, cât timp nu frânează unul brusc!", a punctat Titi Aur într-un clip postat pe pagina sa de Youtube.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News