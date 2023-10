Autostrăzile nu sunt de ajuns în România. Titi Aur arată detaliul ignorat de la intrarea în țară până în Lugoj

Acesta spune că accidentele rutiere din România nu pot fi reduse doar prin construirea de autostrăzi noi. De altfel, România pierde sume importante din PIB anual din cauza acestor evenimente.

"De la intrarea în ţară şi până la Lugoj, în medie cam la 300 metri, adică de 3 sau 4 ori pe kilometru, balustrada, stânga sau dreapta, este lovită şi nereparată. Asta îmi spune două lucruri. Pe de o parte că sunt multe accidente, lucru pe care nu îl vezi în alte ţări, în alte zone. Şi doi, că după ce a fost un accident, balustrada rămâne nereparată. Sunt locuri în care lipseşte de tot, locuri în care este deformată şi locuri în care este doar atinsă, împinsă un pic.

Ce înseamnă balustradă nereparată? Ne arată cam cum ştim noi să circulăm pe autostradă. Statul a făcut-o şi noi ne ducem ca berbecii şi vrem să o lăţim, nu ştiu ce vrem să facem. Că mai avem un pic şi o să facem autostrada mai lată.

Doar a face autostradă în România nu înseamnă că reduci numărul de accidente. Trebuie făcute în paralel cu educaţia, ca şoferul român să înveţe să circule pe drumurile bune", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

România, pierderi importante an de an din cauza accidentelor rutiere. Câte autostrăzi se mai construiesc în România

Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat marţi că 1,52% din PIB se pierde anual din cauza accidentelor rutiere.



"O să fac un paralelism între investiţii şi accidentele rutiere. Din analizele noastre, 1,52% din PIB se pierde anual din cauza acestor accidente rutiere. Noi ne-am asumat prin programul de guvernare o finanţare de la bugetul de stat de 2% din PIB-ul României. Dacă ajungem să reducem cât se poate de mult - sper să atingem acea ţintă de 50% reducere a numărului de accidente rutiere - finanţăm jumătate din infrastructura României din economia pe care o facem per total", a spus acesta, în cadrul conferinţei "Educaţie pentru siguranţă", organizată la Palatul Victoria.



Secretarul de stat a menţionat că investiţiile în infrastructura rutieră au fost accelerate în ultima perioadă. Astfel, dacă în anul 2019 s-au cheltuit aproape 400 de milioane de euro, anul trecut suma a crescut la 2 miliarde de euro, iar în acest an va ajunge probabil la 2,7 - 2,8 miliarde de euro.



"Sunt contracte semnate pentru 760 de kilometri de autostradă şi drum expres, mai avem licitaţii pentru încă aproximativ 200 şi, în pregătire, încă aproximativ 300 de kilometri, la nivel de studiu de fezabilitate relativ matur, care vor intra în licitaţie până în primăvară. Ceea ce înseamnă că România, pe lângă acea mie de kilometri pe care am atins-o anul acesta, va avea predictibilitate pe următoarea mie de kilometri de autostradă şi eu cred că, având în vedere că avem din ce mai multe şantiere care merg bine, vom atinge această cifră până în 2029-2030, în aşa fel încât să avem autostrăzi şi drumuri expres în toate regiunile ţării", a declarat el.



Ionel Scrioşteanu a menţionat că în PNRR sunt incluse 23 de proiecte pentru creşterea siguranţei rutiere, în valoare totală de aproximativ 618 milioane de euro.



Totodată, Ministerul Transporturilor a elaborat un studiu de piaţă, în vederea dezvoltării de proiecte, în parteneriat cu societatea civilă şi alte entităţi, care pot contribui la educaţia rutieră. În baza acelui studiu de piaţă a fost dezvoltat un proiect care urmează să fie lansat în licitaţie publică. Proiectul, în valoare de 3,8 milioane lei, beneficiază la rândul său de finanţare PNRR.



"Un prim proiect pilot vizează DN1 şi DN2 ca principale drumuri naţionale care generează accidente rutiere grave în România.Vizăm să dezvoltăm acest parteneriat în sensul în care, pe lângă investiţiile în infrastructură care să crească siguranţa pe aceste drumuri naţionale, în zona punctelor negre, să dezvoltăm acest parteneriat pe partea de învăţământ şi educaţie. (...) În ce priveşte DN2, am făcut acolo un proiect pilot care vine să crească siguranţa rutieră, acel celebru 2+1. Am aprobat normele, în aşa fel încât să putem să avem o normă legală de dezvoltare a acestui concept în România. Şi urmează ca tot prin PNRR acel drum naţional care generează foarte multe accidente să fie dezvoltat la 2+1 pe o distanţă cât mai mare", a precizat Scrioşteanu, citat de Agerpres.

